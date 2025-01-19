Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Подразделения группировки войск «Север» нанесли тяжелые поражения украинским формированиям.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 210 боевиков за сутки в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Бондаревка, Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Суджа. Были также отражены две контратаки.

Помимо этого, российские военнослужащие смогли уничтожить боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и миномет противника.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 52870 боевиков. Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в ДНР ВСУ потеряли более 580 боевиков и три танка.