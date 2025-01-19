«На колени встать не могу»: Асмус рассказала о последствиях травмы ноги

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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После операции актриса столкнулась с проблемами в личной жизни.

Актриса Кристина Асмус после травмы ноги хромает и не может встать на колени. О своем тяжелом состоянии она пожаловалась поклонникам в личном блоге в соцсетях.

Травму артистка получила в первые минуты спектакля «Леди Макбет Мценского уезда». В постановке было достаточно прыжков, во время одного из них Кристина неудачно приземлилась. Если сначала травма оказалась незначительной, то вскоре Асмус пришлось пережить операцию. Она порвала и переднюю крестообразную связку колена, и мениск.

Сейчас актриса может передвигаться без специального бандажа, однако травма продолжает давать о себе знать в виде неприятных ощущений.

«Нога ноет (и я вместе с ней), выпрямить не могу, спать тяжело, сгибаю максимум на 90 градусов, спускаюсь по лестнице с чувством, толком, расстановкой», — написала актриса.

Звезда сетует, что если раньше поклонники узнавали ее по родинке, то теперь по хромоте. Артистка упомянула, как к ней недавно на улице подошла девушка и рассказала, что узнала ее из-за новой походки. Это одновременно рассмешило и огорчило Кристину.

Нынешнее состояние доставляет массу неудобств. Одно из них напрямую касается личной жизни Асмус.

«Еще и на колени встать не могу (а я женщина несвободная, мне очень надо)», — засмеялась Кристина.

К слову, новым возлюбленным актрисы является продюсер сериала «Беспринципные» Илья Бурец. Из-за романа с ним Асмус столкнулась с большим количеством критики со стороны общественности. Оказывается, Бурец развелся с женой всего за неделю до мероприятия, на котором он впервые появился вместе с Асмус. Сейчас звезду сериалов обвиняют в том, что она стала разлучницей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Асмус не захотела возвращаться в Россию с ребенком.