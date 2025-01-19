Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вице-спикер парламента Тибор Гашпар пригрозил Владимиру Зеленскому прекращением гуманитарной помощи.

Евросоюз может понести ущерб на сумму 70 миллиардов евро из-за действий президента* Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«Он (Зеленский — Прим.ред.) не понимает, что остановка транзита газа из России в Словакию может вызвать значительные проблемы как для республики, так и для всей Европы», — сообщил он в разговоре с ТАСС.

Гашпар предупредил, что Словакия будет реагировать на подобные действия Зеленского, к примеру, уменьшением или прекращением гуманитарной помощи или выступлениями против решений ЕС о финансировании Украины.

По словам вице-спикера, украинский президент принимает решения относительно серьезных вопросов так, «будто проснулся рано утром».

С 1 января 2025 года транзит газа через Украину был полностью остановлен из-за отказа киевских властей продлевать соглашение — этот газ получала и Словакия. 13 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил Владимиру Зеленскому встретиться и обсудить транзит газа, отметив, что его решение наносит огромный ущерб самому Киеву, Братиславе и ЕС. По словам премьер-министра, встреча может состояться на территории Словакии недалеко от границы с Украиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США приветствуют решение Украины остановить транзит российского газа.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти