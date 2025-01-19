Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу
Канцелярия Нетаньяху: прекращение огня в секторе Газа вступило в силу
Фото: Reuters/Amir Cohen
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Заложники ХАМАС будут освобождены после 17:00 по московскому времени.
Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12:15 по московскому времени. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после получения списка освобождаемых заложников.
«В соответствии с соглашением об освобождении заложников, режим прекращения огня на первом этапе в секторе Газа вступает в силу», — отметили в канцелярии.
Заложники ХАМАС будут освобождены в этот же день после 14:00 по Гринвичу (17:00 по московскому времени). Еще четверо живых заложников освободят в течение семи дней, сообщает Reuters, ссылаясь на канцелярию израильского премьера.
Конфликт на Ближнем Востоке
Боевые действия на Ближнем Востоке не утихают с середины прошлого века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС пробрались на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.
В результате Израиль начал операцию в секторе Газа. Число человек, которые погибли после атак израильской армии на сектор Газа, превысило 40 тысяч.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин затронул вопросы урегулирования ситуации на Ближнем Востоке во время переговоров с лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Путин отметил важность достигнутого соглашения о прекращении боевых действий.