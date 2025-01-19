Новый рекорд: цена аренды жилья в городах России выросла на 32%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Такая ситуация на рынке образовалась из-за недоступной ипотеки.

За 2024 год средние ставки аренды двухкомнатных квартир в городах России выросли на 32%. Об этом сообщил «Известиям» заместитель директора департамента аренды федеральной компании «Этажи» Дарья Хлыстова.

По ее словам, несмотря на то, что объем предложений на рынке аренды активно растет, люди, сдающие жилье, пока неохотно снижают цены.

В некоторых крупных городах количество квартир, предлагаемых в аренду, увеличилось на 30–40% по сравнению с осенними месяцами. Ситуация на рынке в сентябре и октябре прошлого года была настолько дефицитной, что многие жители снимали не совсем подходящее по своим параметрам жилье. Поэтому сейчас они ищут альтернативные варианты в более удобной локации, но по низкой цене.

«Около 10–15% тех, кто сейчас обращается за подбором квартиры для аренды, ищут более комфортное, но доступное по цене жилье взамен того, что они сняли в период осеннего ажиотажа на рынке аренды», — объяснила Хлыстова.

Эксперт отметила, что за 2024 год средние ставки аренды студий и однокомнатных — на 31%.

В городах-миллионниках России самый большой годовой рост средних ставок аренды однокомнатного жилья и студий зафиксировали в Самаре (+56%), Челябинске (55,6%), Казани (44,5%), Санкт-Петербурге (40%), а также в Нижнем Новгороде (38%). В Москве цены выросли на 24,4%. Самый минимальный рост аналитики компании обнаружили в Воронеже (15,8%), а также в Краснодаре (17,9%).

Среди двухкомнатных квартир средние ставки изменились в Красноярске, увеличившись на 60%, в Казани на 54,8%, в Санкт-Петербурге — на 49,3%, Екатеринбурге — на 42,6%. Меньше всего ставки выросли в Самаре (19%) и Краснодаре (16,9%).

«Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе объем предложения на рынке аренды будет расти и арендодателям придется снижать ставки аренды, чтобы сдать свои объекты в минимально сжатые сроки», — отметила эксперт.

Рост ставки на съемное жилье поддерживает недоступная ипотека, поскольку люди вынуждены обращаться к аренде, ведь ежемесячный платеж получается значительно ниже взноса по кредиту.

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