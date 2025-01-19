Трамп побил свой собственный рекорд по сборам на инаугурацию

WP: Трамп собрал более $150 млн на свою инаугурацию с ноября

Фото: Reuters/Cheney Orr

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Джо Байден собрал около 62 миллионов долларов в 2021 году.

Избранный президент США Дональд Трамп возвращается в Вашингтон с триумфом: судебные дела позади, руководители корпораций стекаются в Мар-а-Лаго, а инаугурационный комитет собрал рекордные суммы для церемонии. Как пишет Washington post со ссылкой на анонимный источник из Республиканской партии, Трамп с начала ноября 2024 года собрал более 150 миллионов долларов на свою инаугурацию.

По данным источника, эта сумма включает в себя около миллиона долларов от технологических компаний, таких как Microsoft, Google, Meta* и Uber, а также почти аналогичную сумму от корпораций Boeing и Lockheed Martin.

Через 90 дней после инаугурации комитет должен будет подать полный отчет в Федеральную избирательную комиссию США, тогда станет известен полный объем пожертвований.

Согласно анализу Washington Post, из 40 частных лиц и компаний, которые публично сообщили о пожертвованиях на инаугурацию Трампа, более 60% не делали пожертвований 2017 году. Всего на прошлую инаугурацию Трампа было собрано около 107 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что инаугурация Трампа перенесена в ротонду Капитолия.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.