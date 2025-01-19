Вучич заявил, что Запад пытается устроить в Сербии цветную революцию

Фото: Darko Vojinovic/ТАСС

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По мнению главы государства, недоброжелатели намерены использовать студентов и устраивать беспорядки.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил страны Запада в желании устроить в его стране цветную революцию. Об этом он заявил в эфире телеканала TV Happy. Глава государства подчеркнул, что нисколько не сомневается в своих подозрениях. Более того, уже знает, какие попытки были предприняты недоброжелателями.

Как отметил Вучич, Запад хочет устроить в Сербии массовые беспорядки, используя молодежь. По его словам, «уже сейчас иностранные агенты через свои связи передали некоторым студентам» призывы выходить на крупные транспортные развязки и перекрывать движение. Сербские власти знают тех, кто принимает участие в подготовке, некоторые из них прибывают из-за границы.

«Мы будем ждать до последнего момента, когда будем вынуждены ответить, когда они приступят к насильственной блокировке автомагистралей. Наш долг — терпеть как можно дольше и показывать, насколько мы разные», — сказал Вучич.

Что касается создания атмосферы как почвы для насильственного свержения власти, президент говорит о сочетании интересов нескольких западных спецслужб, а также региональных, в первую очередь хорватских и албанских, чтобы разрушить Сербию изнутри. Цель — сделать так, чтобы страна не становилась серьезным игроком на международной арене, представить ситуацию таким образом, будто она терпит крах в результате внутреннего конфликта.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Сербии и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудили по телефону ожидаемые санкции США против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).