Людей на вокзале в Германии эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: Marius Bulling/ТАСС

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Железнодорожники получили сообщение о заложенных в поезда бомбах.

На вокзале в немецком городе Пассау была организована эвакуация в связи с угрозой теракта. Об этом сообщается в материале местного издания Bild.

Специалисты проводят обследование скоростных поездов Intercity Express (кратко их называют ICE). Причиной для принятия экстренных мер стало сообщение, поступившее в железнодорожную компанию Deutsche Bahn о бомбах, заложенных в два состава ICE.

После тревожного сигнала сотрудникам вокзала пришлось задержать поезд, следовавший в столицу Австрии Вену. Еще один скоростной состав ICE в австрийском городе Шердинге, в нескольких километрах от Пассау, также обследуют на предмет наличия взрывчатых веществ. Продолжают работу представители правоохранительных органов. Багаж пассажиров досматривают, к работе подключены кинологи с собаками.

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