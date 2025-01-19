И корешками, и порошками: в России могут создать реестр лицензированных знахарей

Фото, видео: 5-tv.ru

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Счета на «связь с космосом» бывают поистине космическими.

Гетеросексуальный, не озабоченный гендерным и расовым разнообразием наш, русский, «Финист. Первый Богатырь» демонстрирует устойчивую народную любовь. причем не только в России, но и в странах СНГ. Тем более, что съемки проходила в Казахстане. В первый послепраздничный уикэнд он стал абсолютным лидером проката, собрав еще более 300 миллионов рублей. Общие кассовые сборы уже перевалили за два миллиарда рублей, лишний раз доказав, что важнейшим из искусств на Новый год является кино. Впрочем, праздники не закончены.

Впереди еще восточный Новый год. Из-за него на четыре дня закроются пункты пропуска на российско-китайской границе — с 28 по 31 января включительно. А вообще официальные выходные в КНР две недели. Наступает год зеленой деревянной Змеи, отмечу, не Дракона. Естественно, в соцсетях появилось огромное количество предсказаний.

Например, я встретил такое: для пять знаков Зодиака год Змеи будет удачным: Овны — просто вау, во всех сферах; Тельцы — все задуманное будет получаться; Близнецы могут смело браться за любое дело; Раки — ждите приток финансов. И Весы — работоспособность будет зашкаливать. Это была минутка юмора, я в гороскопы не верю.

Но!

Астрология и хиромантия действительно сейчас переживает бум. И мы уже не один сюжет про это сделали. И, похоже, что это заметили и в Государственной думе. Там комитет по охране здоровья предложил сформировать госреестр целителей, которые практикуют народную медицину. А включать в него только тех, кто получил базовое медицинское образование. И только таким, способным лечить и корешками, и порошками — выдавать уже лицензии.

Идеей создать очередной реестр депутаты, конечно не удивили, но вскрылись интересные подробности, оказывается, у нас и сейчас в регионах выдают лицензии для народных лекарей. Больше всего, почему-то в Костромской области. Чем они занимаются, и кто все остальные «народники» — узнал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Шаманы, травники, биоэнергетики. Все смешалось на рынке народных целителей. Уже и не разобрать, что традиционное лечение, а что от лукавого. Парламентарии обещают, все исправит реестр, куда войдут только лицензированные знахари.

Сейчас привлечь к суду народных чародеев из-за отсутствия нормативных актов по целительству невозможно. Доказать вред здоровью от сверхъестественного сложно. Единственная возможность — это привлечь за оказание некачественных услуг и то через суд или по статье мошенничество.

«Задача реестра — это защита прав пациентов, которые хотят обратиться к услугам народных целителей, потому что только те, которые туда войдут, они прошли проверку у профессиональных врачей, на предмет наличия знаний, навыков и умений использовать методы народной медицины для восстановления здоровья», — прокомментировал президент национальной ассоциации специалистов народной медицины и оздоровительных практик Владимир Егоров.

«Целитель должен иметь медицинское образование. Даже пускай будет среднее образование, он должен иметь», — рассказала вице-президент международной профессиональной ассоциации специалистов комплементарной, альтернативной, народной медицины и психологии Ольга Мигунова.

Ученица Вольфа Мессинга, как она сама про себя говорит, заслуженная артистка, а еще вице-президент ассоциации народных целителей. Званий и регалий у Ольги Мигуновой много. По ее словам, сейчас в знахари и врачеватели идут все, кому не лень, даже в лихие девяностые е такого не было.

«Ко мне мужчина приехал из Магадана. А я ему говорю, как вы можете быть целителем, когда вы пьете? А он говорит: «Вы знаете, я еще не прочитал книги, а мне прислали диплом», — добавила Мигунова.

Мало кто знает, но уже сейчас можно, но не в обязательном порядке получить из Минздрава вполне официальную лицензию на занятия народной медициной. Тех, кто решился на такой шаг — больше трехсот. Нелицензированных ведунов и ворожей — десятки тысяч.

Такие необычные ощущения. Вот музыка заиграла, сейчас будем релаксировать и самовостанавливаться.

Этот саркофаг, напоминающий солярий, одна из вариаций — «зеркала Козырева». Псевдонаучное устройство, разработанное советским астрономом в 1980-е годы, якобы фокусирует разные виды излучений, управляет временем и лечит все.

Теперь биоэнергетик из Казани практикует сама такие сеансы. Бизнес нехитрый, агрегат, собранный в Татарстане — из фанеры и полированных листов металла — должен успокоит ум и тело, а главное включит в организме режим самоисцеления. Цена — две с половиной тысячи рублей за сеанс.

После процедуры голова кружится, тошнит, но так и должно быть, говорит энерготерапевт. Пока клиент вне себя под воздействием музыки и пребывания в замкнутом пространстве — выставляют счет, тоже космический.

«Лечиться каким-либо прибором, наверное, невозможно. Но физиотерапевтический эффект данного прибора Козырева опять же не доказан. Поэтому говорить о том, что это физиотерапия тоже невозможно», — сказала научный сотрудник лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета Ольга Стрекалова.

Ростов-на-Дону, как уверяют продавцы этой конструкции, терапевтическое устройство лечит все проктологические недуги.

Испытания предлагают провести на месте, в гараже, где он и был изготовлен. Перемотанный изолентой блок питания, явно отчего-то другого. Вместо лечебного эффекта, скорее, ждешь короткое замыкание.

Чтобы стать лекарем с той самой лицензией, сейчас нужно получить вот такаю бумагу от гильдии народных целителей или ассоциации традиционной медицины. Без такого документа дальше Минздрав официально к пациентам не допустит.

«Мы рассматриваем эти документы образовательные, учитывая, где он проходил образование. И он должен принести отзывы о своей работе со стороны пациентов», — отметила президент национальной ассоциации традиционной комплементарной медицины Мария Томкевич.

Получить диплом по альтернативной медицине, особого труда не составит. В сети полно курсов. Вот одни их них. Звоним — 50 тысяч рублей цена диплома целителя государственного образца, с регистрацией во всех базах. А дальше никто и не спросит, проходил ты обучение или все ответы для тестов списал из интернета. И не важно кем ты был раньше.

А теперь стала шаманкой. За пять тысяч рублей при помощи бубна обещает, что энергия забьет ключом.

Уже и археологи забыли про этот древний город, а вот эзотерики любят приписать себе силы этого загадочного места. Ценник от этого только выше.

Этот шаман уверят, у него методы лечения как в телемедицине. Услугу оказывает дистанционно — цена три тысячи рублей. При этом все разрешения и дипломы на работу удаленно имеются.

По словам человека в маске, он потомственный якутский шаман! Народный!

Сбор для красивой груди, рядом коренья для идеальных ягодиц. Травник из Уфы Михаил Гордеев уверят — в его здравнице собраны все дары Башкирской природы, которые сделают человека здоровым, без таблеток и химии.

«Я в принципе называться народным целителем не имею право. Я дипломированный, остепененный, степень у меня научная есть. Да, у меня много научных работ, участий в конференциях. А когда говорят народная медицина имеет в виду, что мальчик бегал, ходил с бабушкой, набрался от бабушки всего хорошего и продолжил дело бабушки. Редко набирается мальчик или девочка знаний от родителей. От бабушек, дедушек — это правило», — поделился народный целитель и травник Михаил Гордеев.

Александр Никитин называет себя чародеем, говорит дар к целительству руками у него открылся после операции в армейском госпитале 50 лет назад. С тех пор лечит массажем и гипнозом, по авторской методике, через ладони.

Одни бьют в бубен, другие варят целебное зелье. Сайты услуг пестрят объявлениями, обещающими чудо-исцеление. Как поможет реестр упорядочить всех народных — пока неясно. Особенно учитывая опыт существующего сейчас порядка лицензирования подобных практик. В проекте пока не продумано, как бороться с многовековой народной хитростью в получении всевозможных обязательных бумаг.