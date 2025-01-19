Аномальное тепло и купание под угрозой срыва: как прошло Крещение в регионах РФ

Почти во всей России Крещение было аномально теплым

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

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До конца недели в Москве и Московской области там и не наступили морозы.

До прихода весны осталось по календарю полтора месяца. А в реальности, может, и меньше. В Сочи уже расцветают подснежники. Температура практически на всей территории России выше климатической нормы. Европейская часть страны — от Мурманска до Ростова — превратилась в зону «около нуля».

Может, для любителей окунуться на Крещение это и хорошо. Но все-таки повод задуматься, что происходит с планетой? Что мы с ней делаем? Не захочет ли она очиститься от нас? Корреспондент «Известий» Кирилл Поляков продолжил тему.

Житель Южно-Сахалинска зашел в купель в шапке. Это, пожалуй, единственное место в России, где сегодня хоть что-то похожее на крещенские морозы в минус 14.

Вот более опытные прихожане. Здесь по-настоящему «международное» Крещение. На Сахалин приехали туристы. Специально, чтобы окунуться.

Традиция окунаться в прорубь стала для верующих символом праздника. Воду освящают, произносят молитву и только после люди идут к купелям. На Камчатке окунаются целыми семьями.

Другим регионам с морозами повезло меньше. Во многих областях и вовсе отменили крещенские купания в открытых водоемах из-за аномальной зимы. В списке более десяти субъектов, где из-за атлантического циклона лед не успел достаточно окрепнуть.

Считается, что минимальная толщина льда для безопасного спуска в прорубь должна быть 23 сантиметра. В этом году хорошо, если 15.

«У нас такие теплые зимы, связанные именно как раз с деятельностью Мирового океана. В данном случае Атлантика, которая нам поставляет теплый воздух, и мы сейчас видим вместо суровых снежных зим вот такие оттепели и, так сказать, температурные качели», — рассказал руководитель общественного движения «Экологическая милиция Сергей Грибалев.

Под угрозой срыва были купания и в Москве. Организаторы нашли решение. Все-таки традицию никто не отменял. Спасатели подготовили купели на деревянных сваях.

В столице вместо крещенских морозов — дождь, в лучшем случае, мокрый снег. На этом пруду лед пилили, но его толщина не больше 20 сантиметров. Поэтому ходить по нему опасно. К проруби ведет деревянный настил. А за спуском в воду наблюдают спасатели.

Главное правило — никаких спиртных напитков перед купаньем. Если есть признаки простуды — в купель тоже нельзя. Готовить организм к холодной воде лучше заранее.

«Окунание в ледяную воду действительно достаточно стрессовая процедура для организма, поэтому подготовка крайне важна. Действительно важно подготовиться заранее, даже буквально за несколько недель. Это постепенное закаливание, контрастный душ, это охлаждение ног, например, использование прохладной воды», — прокомментировала терапевт Анастасия Тимошенко.

На каждой локации — спасатели в водолазных костюмах. На берегу медпункт, теплые раздевалки и полевая кухня. Комфортно, а главное безопасно.

В Севастополе праздник особенный. Впервые верующие окунулись в воды древней подземной реки Герон на территории Нового Херсонеса. Считается, что именно в ее водах в 988 году прошел обряд крещения князь Владимир.