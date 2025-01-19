Секрет Полишинеля: чем вызвана «любовь» украинских спецслужб к химическому оружию

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jan Woitas; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Последние задержания ФСБ показали, что у противника практически отсутствуют моральные принципы.

Международный валютный фонд на этой неделе снова повысил свою оценку прогноза для российской экономики. В этом году ожидается рост 1,4%, а для Германии прогноз, напротив, понизил — до 0,3%. Да и для всей еврозоны тоже.

Самое главное - все это достигается не благодаря какому-то чуду или резкому скачку цен на углеводороды, а благодаря системной работе российского правительства и экономии.

Счетная палата подвела итоги работы за прошлый год. В бюджет возвращена рекордная сумма - в четыре раза больше, чем за предыдущий. Ведомство, для которого этот год юбилейный - 30 лет с момента образования - активно внедряет современные технологии и, например, использует искусственный интеллект для анализа больших массивов данных.

Удалось в корне поменять подход — не искать что случилось, а работать на опережение и выписывать рекомендации, что исправить, чтобы не случилось.

«В 2022 году мы обеспечили к возврату 8,8 миллиарда рублей, в 2023 году — 26 миллиардов рублей, и в отчетном 2024 году Счетная палата добилась своего рекордного показателя. Мы вернули в казну почти 94 миллиардов рублей.

В этой связи я хотел бы поблагодарить всех коллег за эту работу, и, для сравнения, возвраты 2024 года сопоставимы со всеми возвратами, которые наше ведомство осуществило за последние восемь лет», — прокомментировал председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

На грядущие шесть лет Счетная палата поставила себе четыре приоритета, главный из которых — помочь в реализации национальной стратегии по президентским указам.

Понятно, что оппоненты не дадут спокойных шесть лет, чтобы все реализовать так, как намечено. Вопрос в том, насколько далеко страны Запада и их украинские прокси готовы зайти.

Как показали последние задержания, проведенные ФСБ, у противника практически отсутствуют моральные принципы. Расследование корреспондента «Известий» Алексея Целищева.

Диверсант украинских спецслужб рассказывает, как сразу после новогодних праздников должен был отравить работников оборонно-промышленного предприятия в Ярославской области.

«Я провел съемку местности, автопарковки и отправил куратору», — рассказал задержанный.

Кураторы из Киева приказали выбрать подходящий момент и залить яд в воздуховоды как можно большего числа автомобилей. Как только машины пришли бы в движение — отрава моментально попала бы в салон. Еще буквально пара минут — и смерть. Это по сути — массовое убийство, теракт.

«При попадании паров возможно получение острого ожога слизистой, развитие асфиксии и, как следствие, летальный исход», — прокомментировал эксперт ЭКЦ УМВД по Ярославской области.

Теракт удалось предотвратить, когда исполнитель уже шел к парковке. Пакет с химикатами он попытался выбросить, увидев оперативников.

Чем дальше, тем отчаяннее становится украинские спецслужбы. От точечных убийств и взрывов они переходили к массовым, когда помогли террористам устроить бойню в «Крокус Сити Холле», а теперь вот химическое оружие, запрещенное во всем мире. Это давно уже не просто теракты.

«Официальная украинская идеология подчинена нацистским и фашистским догмам. С этого момента можно считать, что Украина как государство идет по пути тоталитарному и фашистскому», — отметил директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Навыки обращения с химоружием украинцы отрабатывали уже давно применяют его в зоне СВО, сбрасывая его на наши позиции.

И подсыпают в продукты. Завербованные россияне собирают якобы гуманитарную помощь и пытаются подсунуть ее волонтерам.

«В один день ни с того ни с сего, все, типа, мы загружаем машину, сейчас привезем. Оформляют доставку и привозят нам груз», — рассказала волонтер Елизавета Орлова.

Волонтер Елизавета лично общалась с украинскими преступниками. Принимала отравленные продукты от диверсантов, разумеется под контролем сотрудников ФСБ. Четверых неонацистов, которые работали на ГРУ, задержали с поличным. Ими оказались вчерашние школьники.

«Химическое вещество отравляющее, в котором содержалось 20 килограммов, которое было предназначено для военнослужащих и гражданских лиц Российской Федерации», — поделился один из них.

Одни работали курьерами, другие смешивали химикаты с продуктами. Облачившись в спецкостюмы, сыпали яд в каши, сладости и крупы. За каждым действием по видеосвязи следили украинские кураторы.

За выполнения задания обещали медали ГРУ и даже от Зеленского. В итоге террористы получили арест и камеру СИЗО. Гуманитарную помощь волонтеры теперь принимают с осторожностью.

«Стали принимать гуманитарную помощь исключительно через проверенных людей. Можно передать деньгами, можно закупить напрямую с завода, мы даем контакты», — сказала волонтер Ольга Дюринская.

Сколько же коробок. Они уже упакованы и готовы к отправке. Ну а эти еще формируются. Здесь и средства личной гигиены, и влажные салфетки, и консервы — все запаковано.

Маниакальное пристрастие украинских спецслужб к террору и химоружию — секрет Полишинеля. Российская сторона тщательно документировала все факты применения запрещенных методов в зоне СВО, разведка собирала информацию, анализировала. Именно так стало известно о создании на территории Украины целой сети лабораторий и организованного завоза туда реагентов и готовых боевых отравляющих веществ с Запада.

Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России — его убили привычным для Украины способом — взорвали бомбу, когда генерал утром вышел из дома. Исполнителя задержали быстро — Киев подкупил его обещанием европейского гражданства и ста тысяч долларов. А на этой неделе задержали еще и двух посредников — они сдавали убийце жилье в Москве и передавали от украинских кураторов деньги.

А в Ростовской области начали судить отравителя выпускников авиационного училища Армавира. Егор Семенов по заданию все тех же украинских спецслужб подмешал в торт и алкоголь Кордиамин. Препарат при передозировке вызывает остановку дыхания. И доставил под видом курьера в один из ресторанов, где 77 летчиков отмечали 20-летие выпуска. Бдительность военных спала им жизнь.

В Минобороны России заявили: с начала специальной военной операции Украина 400 раз использовала химоружие при одобрительном молчании Запада. С 2022 года наша страна отправила больше 30 запросов, документов и уведомлений в ОЗХО и ООН. Но внятного ответа как не было, так и нет.

«Запад и союзники, партнеры, кураторы, хозяева имеют огромные возможности для решения своих проблем, в том числе и в этой области химического и биологического оружия», — отметил генерал-лейтенант службы внешней разведки в отставке Леонид Решетников.

Прямое доказательство — предотвращение теракта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ. Изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались исключительно в США.

Применять его Киев планировал против мирных жителей и военнослужащих. Все это еще раз подчеркивает необходимость 100-процентного выполнения одной из главных задач специальной военной операции — денацификации Украины.