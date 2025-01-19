Фото, видео: © РИА Новости/МИД РФ; 5-tv.ru

Ранее в подобном жанре отмечался американский журналист Такер Карлсон.

Генеральный секретарь НАТО начал всерьез грезить о новой всеевропейской войне — Марк Рютте призывает в срочном порядке всех увеличивать расходы на оборону.

«Мы должны готовится к войне», — говорит он в Брюсселе, якобы чтобы предотвратить ее,

Но мы то понимаем и пугает коллег, если не увеличить траты, то скоро придется штудировать русские словари.

А вот это вот хорошо — учить русский давно пора. Лишним не будет. Если серьезно, то успокаивает в этом очередном алармистском выпаде несколько моментов.

Во-первых, элементарно, у тех, кого он призывает раскошелиться, нет денег. Даже Германия буквально на днях стала лидером Европы по числу корпоративных банкротств. Есть прекрасная фотография, которая иллюстрирует, насколько в правительве не все в порядке — Шольц отказался дать больше денег на Украину, Бербок вспылила.

Далее — любопытные цифры. Господин Рютте призывает вкладывать в общую оборону десять процентов от ВВП. Даже Трампу — достаточно пять процентов, напомню. Но, может, в этом и суть? Классика, добрый полицейский, злой полицейский — этот десять требует, ох, лучше согласиться. Ну, и третье, как мы помним, генеральный секретарь НАТО — фигура, мягко говоря, номинальная, и ничего не решает, а только говорит. И главные слова будут произнесены не им — и после инаугурации Трампа. Ждем-с.

Объективности ради, не все на Западе — и даже не все в НАТО — так воинственно настроены против России. И число укроскептиков растет. Помимо премьеров Венгрии и Словакии, это и президент Хорватии.

Зоран Миланович переизбран на новый срок. Причем с колоссальным отрывом от конкурента. В Румынии победил бы точно такой же укроскептик Джорджеску, если бы не позорный цирк с отменой второго тура и переносом выборов.

Наконец, в Германии окрепла Альтернатива — на съезде, где определялась программа партии для февральских выборов, отказалась осуждать Россию за ее действия на Украине, а лидер АДГ и потенциально — а почему нет — будущий канцлер заявила, что первым делом перезапустит «Северный поток». Там же одна нитка осталась целой, если кто не помнит.

Чем дальше расходятся дороги Брюсселя и Москвы, тем крепче информационный пузырь, в котором живут европолитики. Они уверены, что их санкции против России действуют, что у нас пустые полки и ситуация близка к предреволюционной. Потому таким резонансным был поход в московский магазин сопредседателя словацкого парламента Андрея Данко. Сотни тысяч просмотров, как он ходит и называет цены.

Потрясающий вывод, правда? Россия обеспечена продуктами не хуже, чем евросоюзная Словакия. А цены на многие товары ниже. Вот, можем сранить, ценники в магазинах Братиславы. Так, йогурты центов на 10-20 — то есть на 10-20 рублей дороже. Помидоры — есть, не мега, но есть. Сливочное масло… А вот тут я могу понять удивление пана Данко — шестиметровых холодильников со слиовчным маслом у них нет.

В принципе, цены такие же как в Москве плюс 10-20%. Как тут не вспомнить визит американского журналиста Такера Карлсона, который тоже начал свое «открытие» России с супермаркета и тоже удивлялся выбору товаров и ценам. Понятно, что дело не в ассортименте как таковом, а в том, что в России, которая под жесточайшими санкциями, каких нет в отношении ни одной другой страны мира — нет дефицита. Обеспечена полная продуктовая безопасность.

«Я вчера посетил магазины не только в центре, но и на периферии города. Вижу хорошее вино, хорошее масло. И я хочу выразить большое уважение к вам и попросить вас, чтобы вы сохранили эти позиции, потому что в мире много людей, которым нужна крепкая Россия, чтобы был действительно мир во всем мире», — отметил Данко.