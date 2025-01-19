«Надо шевелиться»: почему Западу не удастся «раскачать» Белоруссию

Фото, видео: Шарифулин Валерий/ТАСС; 5-tv.ru

Москва и Минск сегодня создали такую модель взаимоотношений, которой нет больше нигде в мире.

Восемь прибрежных стран НАТО решили попугать восточного соседа, то есть нас. Операция «Балтийский часовой» предполагает, что кораблей, катеров, самолетов и морских дронов Альянса в акватории станет больше. Насколько больше — не разглашается. Но понятно, что командовать всем будут американцы, и пришлют кораблей из «неместных» стран.

Странно что сейчас, зимой, они это затеяли. «Часовых» на Балтике в мороз НАТО выставило под предлогом частых прорывов на морских кабелях. Седьмой случай с осени. Все ЧП как под копирку — ночь, шторм, большой сухогруз или танкер бросает якорь, волны и ветер тащат судно, якорь цепляется, а там на дне много всего. Особенно вот на этом пятачке — в Финском заливе, между Эстонией и Финляндией. Натовцы давно мечтали превратить Балтику в свое внутренне море — и тут такой повод. Чистое совпадение, конечно. Мы ни на что не намекаем.

Понятно, что кабели лишь повод, объяснение европейским налогоплательщикам, зачем им приходиться раскошеливаться.

Хотели бы перекрыть нам кислород? Достаточно забаррикадировать вот эти датские проливы — Малый Бельт, Большой Бельт, Эресунн. Но это

а) незаконно

б) опять же, не забываем и про «Искандеры», «Калибры», а теперь и «Орешник». Причем и в Белоруссии тоже.

И это не случайно. Один из сценариев как добраться до России — раскачать Белоруссию. Москва и Минск объединены десятками договоров Союзного государства, у нас единый контур безопасности. В случае открытия «белорусского фронта» зона СВО растянется еще на 1200 километров, то есть удвоится — такова протяженность границы страны с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной.

Все роли в принципе расписаны: в Польше — лагеря учебной подготовки, на Украине — отряды националистов проходят боевую практику. В Литве — правительство в изгнании.

Контрразведка Белоруссии фиксирует активизацию подрывной деятельности иностранных спецслужб. Осталось найти хоть какой ни будь благовидный предлог. И тут очевидно не будут изобретать велосипед. Через неделю в Белоруссии президентские выборы. Предыдущие, в 2020 году едва-едва не закончились кровавой резней по типу украинского Майдана, вот только печеньки никто не раздавал в центре Минска, а потому — хватило ума и терпения не доводить политические споры до крайности.

С чем подходит наш союзник к важному политическому рубежу — корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Минская область. Совместное белорусско-китайское производство, продукция которого востребована и в Белоруссии, и в России. Производство — расширяется. Нужны рабочие руки. Еще больше автомобилей. Потому что спрос гигантский — 283 машины за смену. Умножаем на 365. Примерно 100 тысяч автомобилей в год. Что важно — это уже не чистый «китаец». Элементы идут также из России и с местных предприятий.

Стекла — из России. Аккумуляторы — белорусские и российские. Шины — местные. Автомобилестроение — только одна из отраслей, где Белоруссия производит товар топ-уровня. Белазы, МАЗы, БелДжи. И эта продукция завоевывает другие рынки. Что не нравится конкурентам.

«Запад не хочет с нами сотрудничать в области экономики. Мы им со своей продукцией абсолютно не нужны. Мы это прекрасно понимаем. Лишняя конкуренция в области автомобилестроения, других отраслейне входит в повестку дня западных государств, подстегиваемых США», — прокомментировал президент Александр Лукашенко

Зато белорусские товары традиционно любят восточнее — в России.

«Где-то 25% реализуется в Республике Беларусь, ну и значит, соответственно, 75% Российская Федерация, мы уже работаем в этом году чтобы все-таки поставлять по всему евразийскому экономическому союзу: Казахстан, Киргизия. Армения сейчас проводит такие переговоры», — поделился генеральный директор завода «БелДжи» Геннадий Свидерский.

В этом и суть: Москва и Минск сегодня создали такую модель взаимоотношений, которой нет больше нигде в мире — Союзное государство. Общие рынки товаров и услуг, электроэнергии, свободное пересечение границ, единая система социальных гарантий. Равные условия для трудоустройства. Ну и, конечно, единая безопасность. Россия накрывает Белоруссию ядерным зонтиком, гарантируя защиту.

«Успехи очевидны. Скоро статорганы представят данные товарооборота за ушедший год. Практически 60 миллиардов долларов ожидаемо сегодня. Мы отмечаем принципиально иной уровень качества глубину, масштаб взаимодействия регионов, в том числе в экономическом плане», — отметил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Союзное государство отметило 25 лет существования. За это время объективный экономический показатель благополучия населения — ВВП по паритету покупательной способности вырос в пять раз!

«Что важно то, что Белоруссия одна из немногих республик Советского Союза, которая сохранила экономический потенциал, не был разрушен в лихие девяностые. И белорусы сейчас даже создали отдельные, ну и производства, и целые отрасли производства экономики, которых у них не было и при Союзе. Это и гражданская сфера, и военные виды, и определенные образцы вооружений, они создают, которых не было у них ранее», — прокомментировал ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров утверждает: Киев мог бы тоже развиваться, сотрудничая с соседями. Но выбрал Запад. И прогадал. От мощной промышленности остались полуфабрикаты. А Минск сразу понял: от Запада ждать отношения как к равному партнеру не приходится.

«Это позволило Белоруссии сохранить свою промышленность, потому что основным потребителем белорусской промышленности была все-таки та промышленность, которая сосредоточена в России, в Российской Федерации», — отметил бывший премьер министр Украины.

В итоге Белоруссия сегодня дает фору многим экономикам. Кроме машиностроения — легкая промышленность. Сельское хозяйство, молочка. Страна — стабильно в топ десять мировых производителей.

Россияне все чаще открывают для себя и туристическую Белоруссию. Стабильно — больше пяти миллионов путешественников в год. Здесь и гастрономический туризм, и санаторный, и исторический. Вот, например, знаменитый Несвижский замок — романтичная твердыня — совсем недалеко от Минска.

Здесь есть все для туриста. А для белорусов отрасль создает десятки тысяч рабочих мест.

«Между Россией и Белоруссией нет границы, это первое. Второе, у нас нет языкового барьера. Второе, логистика очень простая и легкая. То есть сюда можно приехать и личным транспортом очень быстро, авиасообщение у нас по пять -шесть рейсов в день», — рассказала руководитель туристической компании Ирина Теунова.

А сейчас все экономические процессы ускоряются на порядок. Белоруссия — одно из государств-основателей Евразийского экономического сообщества.

А теперь и партнер БРИКС. Который стал альтернативой западному укладу, основанному на правилах гегемона — США. Минск — готов подойти к новому статусу в БРИКС — со всей энергией: это интервью с президентом Лукашенко мы записали на саммите в Казани.

«БРИКС может внести свой весомый вклад, но надо шевелиться. Нельзя останавливаться. Я часто говорю — если остановимся, то и идущие за нами нас растопчут, а тут опасность в том, что мы остановимся е реализуем замыслы, не удовлетворим ожидание других государств», — сообщил Лукашенко.

Вместе с Москвой Минск выстраивает совершенно новый экономический, транспортный, логистический контур многополярного мира. Справедливый и конкурентный, за которым будущее.