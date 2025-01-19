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17 января 1945 года Красная армия и Войско Польское очистили город от фашистов.

Центральным событием станет проведение парадов 9 мая. По Красной площади пройдут колонны воинских контингентов из дружественных стран. Помимо Москвы военные парады состоятся еще в 27 городах. В состав парадных расчетов войдут участники СВО. Особое отношение Москвы к событиям 80-летней давности объясняется еще и тем, что наши бывшие противники и некоторые наши бывшие союзники пытаются сейчас переписать историю, исказить роль Красной Армии.

Особенно старается Польша: 17 января 1945 года Красная армия и Войско Польское очистили Варшаву от фашистов.

Но сейчас это подают под заголовком «Из жестокости в ад», проводя параллель между нацисткой оккупацией, где были гетто, лагеря смерти, расстрелы, и советским периодом, где были восстановление, помощь, масштабное строительство, индустриализация.

Вишенка на торте — в день освобождения советскими войсками Варшавы в польской столице чествовали британского премьера. Британия, если кто не помнит, была гарантом Польши в 1939-м, но не защитила от немецкой армии.

В Лондоне зато отсиживалось польское правительство в изгнании. Оно в 1944 году по указке Лондона подняло восстание в Варшаве, захлебнувшееся в крови. Подстрекателей и предателей поляки чествуют, а с освободителями готовы воевать. Как так получилось, задумался корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Будто параллельная реальность. Варшава. 80-я годовщина освобождения города от фашистов. Но вместо памятных торжеств — странные митинги. И не поймешь сразу, что так сегодня кричат в адрес освободителей, которые, собственно, фашистов и уничтожали.

Для этих поляков освобождение Варшавы — не праздник, а почти полмиллиона погибших советских солдат — не герои.

Январское утро 1945 года. Морозный воздух над правым берегом Вислы содрогается от грохота тысяч артиллерийских орудий.

«Это впервые я такое видел, четыре-пять часов артиллерия долбила. Всех видов», — поделился ветеран ВОВ Виктор Ильиных.

Виктору Васильевичу Ильиных 101 год. Он помнит тот январь 1945-го. Молодой лейтенант, командир пулеметного взвода.

«Большие потери были наши. В Польше целый год стояли, пока соберут на Берлин», — добавил ветеран ВОВ Виктор Ильиных.

В фашистской оккупации Варшава с сентября 1939-го. Город видел два восстания: в еврейском гетто в 1943 году и восстание Армии Крайовой в 1944 году. Удивительно, но и тогда без советов из Лондона не обошлось.

«Чтобы захватить власть до прихода наших частей и, соответственно, объявить, что именно фактически польское правительство в Лондоне, оно осуществляет управление Варшавой и Польшей в целом», — прокомментировал доктор экономических наук, кандидат исторических наук, заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков.

Чеслав Ливандовский, один из участников тех событий, вспоминает, как в августе 1944 года они получили британский приказ — отбить у врага ключевые городские объекты.

«Ну что ж, приказ есть приказ. Мы попытались прорваться, и нам это удалось, но в очень ожесточенном бою и с очень большими потерями», — вспоминает ветеран Варшавского восстания Чеслав Левандовский.

Фашисты готовились к сражению. В оборону бросили 17 тысяч немецких солдат, больше 300 орудий и минометов.

Вот как немецкую оборону в Варшаве описывают военные корреспонденты «Известий» в газете за 17 января 1945 года. Статья «По ту сторону Вислы».

«В первом ряду немецких траншей пехота располагалась не сплошной линией, а отдельными группами. Отдельными узлами сопротивления. Это и есть по мысли немецкого командования «Иглы ежа», — сообщается в статье.

Предвидя ожесточенное сопротивление, Жуков задумал дерзкий маневр: основные силы первого Белорусского фронта должны были прорвать оборону южнее Варшавы и, обходя город с запада, отрезать пути отступления немецкой группировке.

Виктор Васильевич вспоминает, как тогда, прикрывая пехоту, он едва не лишился жизни, врукопашную отбиваясь от двух фашистов.

«Я в яме сижу, они на меня налетели. Я одного заколол сразу, а второго в плен», — рассказывает ветеран ВОВ Виктор Ильиных.

Будущая легенда советского кино, тогда еще никому не известный сержант Иннокентий Смоктуновский тоже героически сражался за освобождение Польши. В одном из последних интервью он вспоминал, как его подразделение, всего около 130 человек, не дали прорваться из окружения целой немецкой группировке.

«Нас осталось в живых только четыре человека. Все остальные лежали. Я и мои товарищи у них забирали патроны и гранаты, чтобы как-то продлить свою жизнь», — вспоминает народный артист СССР, участник ВОВ Иннокентий Смоктуновский.

С севера и юга фашистов сжимали тиски первого Белорусского фронта, но первыми в пылающую Варшаву ворвались не советские солдаты.

«План собственноручной подписью Жукова, где он говорит о том, что именно первая польская армия должна войти в Варшаву», — отмечает главный документовед центрального архива МО Российской Федерации Юлия Венгер.

Уже на следующий день, 18-го января жители стали возвращаться в город. Красноармейцы рядом — разбирают завалы, налаживают связь, кормят, лечат.

Как поляки встречали освободителей, хорошо описывается в одном из рассекреченных архивных документов центрального архива Министерства обороны. Так, информационный бюллетень. Один из митингов. Цитата — Войт Миллер: «Пять с половиной лет немцы угнетали и онемечивали польский народ. Сегодня солнце вновь сияет и для нас, и это сделала Красная Армия, принеся нам свободу».

В ходе Висло-Одерской операции были освобождены и десятки концлагерей. Один из них, самый страшный, — Освенцим. Правда, и этот факт пытаются исказить.

«Это был Первый украинский фронт, там были украинские солдаты в тот январский день, и они открывали ворота лагеря и освобождали заключенных», — сказала экс-глава МИД Польши Гжегож Схетына.

Вот только первый Украинский фронт был назван не по национальному, а по географическому признаку. Историк и политик такого уровня должен это знать.

«Он образованный человек, он знал, что лжет, он знал, что плюет в лицо потомкам тех, кто погиб при освобождении не только Освенцима, но и всей Польши», — отметил политолог Мачей Вишневский.

Согласно рассекреченным архивным документам, это сотни тысяч советских воинов.

«Здесь вот пишется, что в людях без возвратных потерь — 477 295 человек», — рассказала главный документовед центрального архива МО Российской Федерации Юлия Венгер.

В реальности погибших было еще больше. Русская цена польской свободы. Спустя 80 лет в благодарность сносят памятники, отменяют торжества, оскверняют могилы освободителей.

«Когда усилилось разрушение памятников и такое поведение? С момента вступления Польши в Евросоюз в 2001 году, конечно. Потом злополучный закон о декоммунизации 2016 года», — вспоминает житель Варшавы Ярослав Опонович.

«Европа снова стала жертвой настоящей промывки мозгов, которая буквально заставила стереть из памяти народов достижения Красной Армии в годы Великой Отечественной войны», — прокомментировал президент аналитического центра культурного и исторического наследия «Институт 1717» Эммануэль Леруа.

Но это коснулось не всех, к уцелевшим пока памятникам в Польше люди все-таки несут цветы, даже несмотря на провокации соотечественников.

«Если бы не Красная Армия, я бы никогда не увидел солнца, потому что польский народ был следующим в очереди на уничтожение», — сказал житель Варшавы Андрей.

Пока одни старательно забывают, другие хотели бы, но не могут. Даже спустя 80 лет война не отпускает.

«Она мне каждый день снится. Прячешься, что делать? Практически каждую ночь», — добавил ветеран ВОВ Виктор Ильиных.