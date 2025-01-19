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Пока моральный дух ВСУ продолжает падать, наши бойцы усиливают давление по всем фронтам.

Для евразийского региона киевский режим стал источником повышенной опасности. Атаки на Запорожскую АЭС, попытка прорыва к Курской атомной станции, удары вглубь российской территории натовскими ракетами — все это не несет пользы Украине, это дает бонусы США и другим спонсорам режима. Например, Украина с нового года перекрыла поставки газа через свою территорию в Европу, а во вторник попытались уничтожить дронами газораспределительную станции на «Турецком потоке», который вообще мимо нее идет. Причем у Москвы есть все основания полагать, что в Киеве не сами такое придумали.

Россия ответила групповым ударом высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины, в том числе по хранилищу в городе Стрый, это на западе, а затем ракеты прилетели по Киеву. По данным МО, было поражено конструкторское бюро «Луч». «Луч» занимается проектированием и производством управляемых ракет «Нептун» и РСЗО «Ольха».

За чужие интересы страна расплачивается собственной инфраструктурой и жизнями собственных солдат. Эти ресурсы не бесконечны. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Дмитрия Земенкина.

ВСУ 2025 года, как Вермахт и войска СС образца 1945 года. И, вопреки канонам военной пропаганды, эти сравнения звучат уже даже внутри украинской общественности: от политиков до самих бойцов в окопах. Причина — утечка информации, которая вскрыла факт: в пехоту начали переводить квалифицированные кадры из других родов войск. Сначала — авиации. Бойцы украинских ВВС признались, что только в одной части штурмовики отправляют более 500 авиатехников.

Затем эту информацию озвучили и некоторые депутаты Рады. А позже та же нардеп Марьяна Безуглая заявила и об аналогичной ситуации с войсками ПВО. Так становится намного понятнее, почему вдруг российские «Герани» стали так часто попадать по объектам в Киеве, ведь раньше большую часть их сбивали на подлете.

«Ситуация на фронте непростая, на многих участках не хватает пехотинцев. Решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства для укрепления нашей обороны», — вынуждены были признать в Генштабе ВСУ.

То же самое происходило и в войсках третьего рейха, когда к концу Великой Отечественной войны из-за нехватки людей гитлеровцы вынуждены были формировать целые подразделения по сути из подростков Гитлерюгенда и бросать их в пекло. Возраст мобилизации в Берлине был снижен до 16 лет официально, но по факту в плен к красноармейцам попадались даже дети-диверсанты 12 лет.

В Киеве тоже уже вовсю обсуждают снижение призывного возраста — пока до 18 лет. На этом напрямую настаивают западные партнеры. У ВСУ и Киева огромные проблемы. На это по-новому посмотрела уже вся мировая общественность. И в этом свете интервью украинских пленных на этой неделе только добавило красок в картину крушения мифа не только о перспективах ВСУ, но и квалификации самих инструкторов НАТО, которые по идее должны обучать украинских солдат, что на британской военной базе Warcope, что в главном учебном центре сухопутных войск во Франции.

«Европейцы, британцы не понимают дроны, они не понимают, как с этим работать, объясняешь современные реалии войны — для них это дико, они этого не понимают. В Британии, Франции они так и говорили, что «вы больше приехали нас научить, чем мы вас», — поделился украинский пограничник Александр Бычко.

Продолжают спокойно работать наши бойцы, освобождая один населенный пункт за другим. На этой неделе сразу восемь. Среди них стоявшее два года неприступным село Терны на Красно-Лиманском направлении. Спасибо бойцам группировки Запад, продвижение которых на этом участке фронта съемочная группа наблюдала воочию в реактивной батарее с расчетами РСЗО Град.

«На контактную группу, на крышку подается плюсовой сигнал. Здесь у нас запал, который воспламеняет само твердое ракетное топливо. И при помощи реактивной тяги снаряд у нас уходит», — сказал командир реактивной батареи группировки войск «Запад» с позывным «Гиря».

Бойцы быстро выдвинулись на позиции. Было замечено скопление войск до десяти человек, пехота. И чтобы они не успели навести оборонительные сооружения, им нужно помешать в этом, задача — пройтись по ним беглым огнем.

Пока моральный дух ВСУ и качество новобранцев, собранных в процессе бусификации, продолжают падать, наши бойцы наоборот усиливают давление по всем фронтам.