«Котел» для ВСУ, горячий участок, провальный подкуп: главное с передовой

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

Что происходит на линии фронта?

Три фугасные авиационные бомбы, весом по полтонны каждая, прилетают точно по железобетонному мосту в селе Константинополь — у самой границы с Днепропетровской областью. Так началась новая операция на юге Донбасса — российские штурмовики запирают в новом котле сотни солдат ВСУ. Мост был на единственной для их отхода асфальтовой дороге.

Всего за неделю российские войска освободили в зоне СВО десять населенных пунктов. Самые масштабные события — по-прежнему на стыке Донбасса, Запорожья и Приднепровья. Там остались два крупных укрепрайона ВСУ. И там, и там наши передовые части формируют кольца охвата, прорывая оборону врага и пересекая пути снабжения. И если Красноармейск еще предстоит обойти с флангов, Великая Новоселка фактически отрезана от путей снабжения.

Пропаганда, которую ради переворота в 2014 году вдалбливали в головы украинцев, мол, Донбасс нищий и дотационный, но сейчас это работает сейчас против самих киевских пропагандистов. Как убедить солдат умирать за этот нищий край? На самом деле там, где прямо сейчас идут бои — крупнейшие в Европе залежи лития и коксующихся углей. С передовой — репортаж корреспондента «Известий» Александра Сафиллуина.

На позиции артиллеристов группировки войск «Центр» двигаемся по традиции быстро. Вдоль трассы выставлены посты РЭБ и бойцы с ружьями, которые наблюдают за небом. Враг привез новые подразделения.

«На нашем направлении уже резервы работают свежие силы, активничают, инициативу проявляют, на первых этапах они активно пытались контратаковать», — сообщил командир гаубичного артиллерийского дивизиона майор Арман Валеев.

Сейчас и новые резервы уже ослабли — все благодаря работе наших бойцов.

Обстановка на позиции напряженная, постоянно передают, что пролетает где-то мимо, очень насыщен район артиллерией со всех сторон. Расчет после паузы продолжает стрельбу.

Расчет задачу выполнил — несмотря на помехи, отработал по цели. Штурмовики идут вперед. Двигаемся на всех направлениях. Основная задача сейчас — обойти со всех сторон Красноармейск и Великую Новоселку, зачистить Дзержинск.

На фоне очередных провалов в ВСУ если не паника — уже агония, поиск хоть каких-то решений. В отчаянии от потерь на поле боя, командование и силовые структуры врага не знают, что делать — даже пытаются подкупить наших бойцов.

«Делать мне имитацию в двух сторонах на броне. Только так, чтобы не пострадали ни мои пацаны, ни ваши. Грамотно так спланировать. Допустим, одну колонну, допустим, развернете, а вторая зайдет», — сказал украинский офицер.

Это украинский офицер объясняет свой хитрый план нашему командиру. ВСУ нужны терриконы под Горловкой. Они несколько раз пытались их забрать, но постоянно терпели неудачи и несли потери.

«Сотрудник украинской разведки вышел на меня в мессенджере и за миллион долларов предложил сдать позиции, естественно, я бы этого не сделал, мною было принято решение — рассказать все командованию», — рассказал военнослужащий ВС РФ.

ВСУ нацелились на ключевые позиции. Господствующие высоты. Там же — шахта имени Гагарина и ртутный комбинат. Отличные укрепленные территории. В случае захвата открывали бы идеальный плацдарм для полномасштабного наступления под Донецком.

«В случае если бы противник выбил нас с наших позиций, они бы с легкостью подтянули свои резервы, закрепились и для того, чтобы выбить их обратно нам бы потребовалось очень много времени и сил», — сказал офицер ВС РФ.

А дальше — все как в шпионском фильме. Сотрудник ГУР передал первые 100 000 долларов. В оговоренный день бойцы ВСУ выдвинулись в сторону как они думали уже пустых позиций, без артподготовки и разведки дронами.

Их, разумеется, ждали. Несколько точных ударов — и вся колонна уничтожена. Состав был известен заранее: сколько машин, какого типа, число бойцов врага, с ними шли даже сотрудники разведки. Всех встретили достойно. Очередной хитрый план врага не сработал, ему вновь придется решать все на поле боя.