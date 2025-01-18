Дима Билан впервые за несколько лет сбрил бороду: Снова с Амирчиком перепутают

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Артист готовится к новым съемкам и беспрекословно выполняет указания режиссера.

Певец Дима Билан сменил имидж во время отпуска на Мальдивах. Артист наслаждается долгожданным отдыхом и старается поймать как можно больше солнечных лучей, чтобы вернуться в холодную Москву с красивым загаром. Этот загар и стал причиной обновлений во внешности. В личном блоге он поделился фотографиями без бороды.

В последний раз Билан прощался с растительностью на лице несколько лет назад. Обычно он предпочитает носить так называемую испанскую бородку или щетину, придающую лицу более мужественный вид. На этот раз поводам для перемен стала работа. Судя по всему, исполнителя ждут съемки нового клипа или даже фильма.

Дима Билан экспериментирует со внешностью в отпуске. Instagram*/bilanofficial

«Режиссер говорит: „Сбрей бороду, чтоб лицо загорело равномерно“. Сбрил! А оно и так равномерно загорело. Ну вот, теперь снова с Амирчиком (Певец Амирхан Батабаев. — Прим. ред.) перепутают», — шутит певец.

Поклонницы в восторге от фотографий Билана с гладко выбритым лицом. Многие написали, что теперь он выглядит значительно моложе — будто ему не 43, а 23 года. Фанаты рады видеть артиста в хорошей форме, свежим и отдохнувшим. А с бородой или без — не так и важно.

Ранее, писал 5-tv.ru, Билан рассказал, как спасался от приворота.

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