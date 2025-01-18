Звезда сериала «Ведьмак» Генри Кавилл впервые стал отцом

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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Актер и его избранница попали в объективы папарацци во время прогулки с ребенком.

Голливудский актер Генри Кавилл и его возлюбленная телеведущая Натали Вискузо стали родителями. Знаменитости попали в объективы папарацци во время прогулки с ребенком. Кадры публикует Daily Mail.

О грядущем пополнении в звездной паре стало известно еще в апреле прошлого года на премьере фильма «Министерство неджентльменских дел», в котором 40-летний актер исполнил главную роль. Однако с тех пор влюбленные не делились подробностями личной жизни и пропали из поля зрения поклонников.

Увидев публикацию, пользователи сети поздравили пару с пополнением и отметили, как гармонично они смотрятся вместе. Они также поставили их в пример знаменитостям, которые жалуются на излишнее внимание к себе.

«Люди, которые действительно хотят оставаться вдали от шумихи и света софитов, могут это сделать — было бы желание. Эти двое — лучшее доказательство», — отметил один из комментаторов.

Кроме того, внимание интернет-пользователей привлекло кольцо на безымянном пальце Вискузо. По всей видимости, в скором времени звезды узаконят свои отношения.

О романе звезды фильма «Ведьмак» и телеведущей стало известно в 2021 году после того, как их заметили вместе на романтической прогулке в Лондоне.

Позже артист разместил в соцсетях фото с Натали за партией в шахматы, заявив, что влюблен. А весной 2022 года они впервые появились на красной дорожке на премьере фильма «Энола Холмс-2».

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