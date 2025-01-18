Теннисиста Медведева оштрафовали за поведение на Australian Open

Фото: JOEL CARRETT/ТАСС

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Спортсмен «отличился» в ходе чемпионата «метанием» ракеток, препирательством с судьей и оскорблением болельщика.

Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 76 тысяч долларов за поведение на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Об этом сообщает France 24.

Уточняется, что Медведев сломал ракетку о сетку в ходе матча первого круга и повредил закрепленную на ней камеру, за что был оштрафован на десять тысяч долларов.

Позднее теннисисту увеличили штраф на 66 тысяч долларов «за выходки в следующем раунде», где он проиграл американцу Лернеру Тьену. Во время матча Медведев бросил ракетку в сторону скамейки запасных, вступил в спор с судьей и проигнорировал обязательную послематчевую пресс-конференцию.

Также в ходе чемпионата Медведев допустил грубое высказывание в адрес болельщика, который мешал ему своими выкриками в матче второго круга с тем же Тьеном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первая ракетка мира 2022 года Даниил Медведев стал отцом во второй раз.