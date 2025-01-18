«Поддерживаю формулу Лепса»: SHAMAN рассказал про качества настоящего человека

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Артист солидарен во взглядах со своим коллегой.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный как автор-исполнитель SHAMAN, считает, что настоящему человеку присущи такие качества, как честность, порядочность и доброта. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

По словам певца, в этом он полностью солидарен со своим коллегой Григорием Лепсом.

«Есть прекрасная формула моего друга Григория Лепса: честность, порядочность и доброта. Я, в общем-то, полностью поддерживаю эту фразу», — сказал артист, не раздумывая.

В понедельник SHAMAN объявил начало своего большого концертного тура по России с программой «Победа». Артист начал свой тур в Пензе.

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