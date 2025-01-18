МВД Эстонии посчитало неразумным закрывать границы с Россией

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В ведомстве боятся «миграционного натиска», который приведет к дополнительным расходам на безопасность.

Эстония разработала план на случай закрытия границ с Россией, однако такой шаг может быть неразумным. Об этом заявил глава МВД республики Лаури Ляэнеметс, отвечая на вопрос, почему границы с РФ все еще открыты несмотря на ущерб, который Москва якобы наносит эстонской экономике.

«У нас есть план на случай, если нам понадобится закрыть эту границу (с Россией — Прим. ред.). Вопрос только в том, сможет ли закрытие границы заставить русских передумать? Нет, не заставит», — цитирует министра ERR.

По словам Ляэнеметса, закрытие границ приведет к «миграционному натиску», который потребует от Таллина дополнительных расходов на безопасность и увеличит издержки для общества. Поэтому закрывать границы с Россией было бы неразумным, подытожил чиновник.

На днях министр образования Эстонии Кристина Каллас призвала избавиться от всех неграждан в стране за десять лет, переучив за это время всех, кто не знает эстонский язык.

Она отметила, что сейчас в стране 60 тысяч русских, которые не получили гражданство, так как не смогли сдать тест на знание эстонского языка. В результате они оказались урезаны в правах и получили паспорта серого цвета.

По словам министра, в это число входят люди разных возрастов, которым власти предлагают либо выучить язык, либо уехать из страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэрия эстонского города Таллин решила переименовать Московский бульвар в Сааремааский.