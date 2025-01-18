«Не был сиделкой»: друг Лиама Пейна подал иск на отца солиста

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Star Shooter

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Роджер Норес решился на такой шаг после публичных заявлений о его причастности к гибели артиста.

Друг экс-солиста One Direction Лиама Пейна, Роджер Норес, который находился рядом с ним в Буэнос-Айресе в последние дни жизни, подал в суд на отца исполнителя, Джеффа Пейна, за клевету.

Иск был направлен после публичных заявлений родителя, когда тот утверждал, что близкий друг должен был заботиться о Лиаме в момент его смерти. По информации товарища покойного, родственник под присягой уверил полицию в «полной ответственности» Нореса. Об этом сообщает TMZ.

Однако обвиняемый отрицает слова мужчины и уточняет, что не становился опекуном Лиама. По словам Роджера, они с Пейном были «близкими друзьями» и оказывали взаимную поддержку, но его посещения не были работой.

«Джеффу нужно отказаться от своих показаний под присягой, поскольку он прекрасно знает, что я не был сиделкой Лиама», — говорит он.

Лучший друг обвиняет отца погибшего в том, что он не поделился со следствием сообщениями из их личной переписки. В них тот предупредил Джеффа, что не может больше помогать вокалисту. Он также попросил мужчину решить вопрос с состоянием сына, намекая, что у того зависимость.

Смерть Лиама Пейна

Музыкант выпал с балкона гостиницы в Буэнос-Айресе 17 октября. Его тело нашли под окнами отеля. Официальная причина гибели артиста пока не озвучивалась. Однако несколько версий активно обсуждались как в Сети, так и в СМИ. Некоторые были уверены в самоубийстве музыканта, другие заявляли, что смерть Пейна связана со скандалом вокруг продюсера P. Diddy.

Издание The Mirror со ссылкой на инсайдера сообщало, что смерть Пейна не была суицидом. На опубликованных порталом кадрах видно, как музыкант, стоя на балконе, теряет сознание. Причем за несколько часов до трагедии он уже падал в обморок, когда находился в холле отеля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Аргентине задержан обвиняемый по делу о гибели Лиама Пейна.