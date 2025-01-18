Гражданин Узбекистана доставлен в больницу с огнестрельным ранением в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пострадавшему молодому человеку — 19 лет.

Гражданин Узбекистана был госпитализирован в больницу Санкт-Петербурга с пулевым ранением шеи. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

«[Пострадавший] помещен в операционную в критическом состоянии», — уточняет он.

Установлено, что раненому молодому человеку 19 лет. У него был зафиксирован ушиб правой теменной области головы и обнаружена пуля в шее.

По полученной информации, данный инцидент случился вечером 17 января в городе Кудрово Ленинградской области неподалеку от одного из магазинов продуктов на проспекте Строителей.

Пострадавший был экстренно доставлен в городскую Александровскую больницу в тяжелом состоянии.

Также известно, что, находясь в сознании, мужчина смог рассказать о том, что около восьми часов вечера у входа в местный магазин на него было совершено покушение. Стрелявший человек не установлен. Обстоятельства произошедшего выясняются, продолжаются следственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сальвадоре убили 29-летнюю россиянку. По предварительным данным полиции Сальвадора, россиянка оказывала в этой стране эскорт-услуги.