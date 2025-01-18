Режиссер Бальдони подал иск против Блейк Лайвли на 400 млн долларов

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

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Адвокаты мужчины уверены, что голливудская звезда не выиграет дело.

Режиссер Джастин Бальдони обратился в суд с иском на сумму 400 миллионов долларов против актрисы Блейк Лайвли и ее супруга Райана Рейнольдса. Он обвиняет звездную пару в вымогательстве, вторжении в частную жизнь и в попытках «уничтожить» его репутацию нечестным обвинениями в сексуальных домогательствах.

В документе Бальдони уверяет, что Лайвли и Рейнольдс использовали свою власть, чтобы «украсть» его фильм, вмешивались в рабочий процесс и вносили изменения в сценарий без его согласия. Он также указывает на то, что скриншоты переписок, предоставленные Лайвли изданию The New York Times, были вырваны из контекста и искажают реальные события.

«Дело о двух самых влиятельных звездах в мире, которые использовали свою огромную власть, чтобы украсть целый фильм прямо из рук его режиссера и студии», — упоминается в иске.

Напомним, в декабре 2024 года Блейк Лайвли обвинила Джастина Бальдони в сексуальных домогательствах во время съемок фильма «Все закончится на нас». По словам звезды, Бальдони без согласования включал интимные сцены в сценарий, импровизировал по ходу съемочного процесса, входил в гримерку, когда она кормила грудью, делал замечания о ее весе и показывал ей фотографии обнаженной жены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Блейк Лайвли появилась на Супербоуле в драгоценностях за 50 миллионов.