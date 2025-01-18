Идеальный брак? Барак и Мишель Обама могут развестись

Фото: www.globallookpress.com/Annabelle Gordon - CNP

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Пара поженилась в 1992 году.

В отношениях Барака и Мишель Обамы не все гладко, паре приписывают скорый развод. Об этом пишет Daily Mail. Меж тем, они вместе уже 33 года.

Слухи спровоцировал тот факт, что Барак и Мишель Обама перестали появляться вместе на публичных мероприятиях. Причем не только на увеселительных светских раутах. Так было даже на похоронах экс-президента США Джимми Картера, которые состоялись 9 января. В сети пишут, что это связано с проблемами в их отношениях, ведь прежде все мероприятия Барак и Мишель неизменно посещали вместе.

Пара поженилась в 1992 году. У Барака и Мишель Обамы есть две дочери — 26-летняя Малия и 23-летняя Саша.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-президент США Барак Обама продолжает тайно руководить страной. Его брат рассказал СМИ, что прекращение предвыборной кампании президента США Джо Байдена в июле 2024 года — заслуга именно Обамы. Речь о том, что бывший американский лидер не подал ни единого голоса на праймериз. Тем самым он сделал решающий выбор в пользу вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от Демпартии.