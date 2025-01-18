Свыше 7 тысяч спасателей проследят за безопасностью крещенских купаний в России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; МЧС России по Курской области; 5-tv.ru

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В этом году желающих окунуться в прорубь будет больше, так как праздник приходится на выходные.

Более семи тысяч сотрудников МЧС будут обеспечивать безопасность купаний в проруби на Крещение по всей России. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков.

В этот раз, из-за праздников, желающих окунуться в прорубь будет больше. Даже в Якутии, где температура опускается ниже отметки в 50 градусов, участвовать в купаниях намерены свыше девяти тысяч человек.

«В этом году православный праздник приходится на выходные, поэтому желающих окунуться будет больше. Теплая погода на европейской части России внесла свои коррективы: лед местами не достиг безопасной толщины, от этого организовать проруби в естественных водоемах стало невозможно. Органы власти на местах принимают решения об организации купаний и оборудуют специальные места», — уточнил Александр Куренков.

Сотрудники МЧС проведут контрольные замеры толщины льда, проинспектируют покров на прочность. В местах купаний выставят палатки с обогревателями и световыми башнями.

Кроме того, непосредственно на Крещение на этих точках будут дежурить спасатели.

«Более семи тысяч спасателей МЧС России будут обеспечивать безопасность крещенских купаний. Они будут дежурить у организованных мест, таких запланировано около трех тысяч, и патрулировать водоемы для выявления стихийных купаний», — отметил Куренков.

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