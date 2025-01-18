В США дети съели прах деда, пока их мама делала уборку

Фото: www.globallookpress.com/Rolf Vennenbernd

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Женщина не сразу поняла, чем перепачканы ребята. Она просто умыла их, а потом пропылесосила.

Многодетная американка, мать-одиночка Моника Лонг из штата Колорадо рассказала в соцсетях о происшествии, от которого нескоро оправится. У женщины трое детей с расстройством аутистического спектра в возрасте двух, трех и 14 лет, и таких сюрпризов они ей еще не устраивали.

Во время уборки она на считанные минуты оставила младшеньких без присмотра, а когда вернулась, застала покрытыми какой-то пылью, руки и рты их были серыми. Разбираться долго не стала, всех умыла, а рассыпанный по полу порошок убрала с помощью пылесоса. Через несколько дней стало понятно, что это был за порошок: Моника нашла контейнер из-под праха ее дедушки. Пустой.

Лонг привыкла к хаосу, но на этот раз не просто вздохнула, а всерьез испугалась. Во-первых, прах хранился высоко на полке, а значит, дети залезли туда и могли сорваться как неудачливые альпинисты. Во-вторых, она пылесосила останки своего любимого дедушки. В-третьих, малыши наелись праха, потому что пытались откусить крышку контейнера.

«Я не могла поверить, что это произошло. Я люблю их до смерти, но, боже мой, я не знала, смеяться мне или плакать… Они могли съесть часть своего дедушки, это ужасно», — поделилась Лонг с журналистами издания People.

Моника сняла видео, чтобы отправить сестре, а потом поделилась им в соцсетях. Ролик набрал более 2,3 миллиона просмотров. Рассказывая о происшествии бабушке, женщина дрожала — кошмарная новость. Но та отнеслась к ситуации с юмором. И попросила внучку сильно не переживать, потому что у нее тоже хранится часть праха, а еще часть похоронена. В общем, съели и пропылесосили не всего дедушку. И для маленьких желудков он оказался безвредным.

Окончательно спасли Лонг от уныния комментарии под ее публикацией. Моника, по собственным словам, целую неделю смеялась, читая их. Не обошлось и без негатива, на многодетная мама старается не обращать внимания. Дедуля ее был ветераном войны во Вьетнаме и школьным учителем, а потому многое повидал и представлял, на какие проделки способны дети. Как отметила женщина, это была бы еще одна история, над которой он мог бы посмеяться.

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