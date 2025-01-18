Боец из Дагестана 21 день в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Герой с позывным «Судья» проходит лечение. Он планирует вернуться на фронт и воевать до победы.

Боец Вооруженных сил (ВС) России, дагестанец Магомед Абдулаев с позывным «Судья» и его сослуживец восемь дней обороняли блиндаж. Затем на 21-й день Магомаев остался единственным защитником позиции.

Соратники с помощью дрона сбросили ему портативный аккумулятор, мужчина зарядил телефон и записал видео для соотечественников и родных. За два часа до Нового года он поздравил близких и рассказал о своем подвиге и самочувствии. На тот момент боец еще не знал, сможет ли вновь выйти на связь.

Абдулаев родился в селе Каранай Буйнакского района Дагестана. На фронт отправился в самом начале спецоперации, служил в штурмовой роте 136-й бригады.

Во время длительного противостояния он находился в 200 метрах от позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передавал своим данные о передвижениях врага и применении им тяжелого оружия. Благодаря Магомеду российские военные обезвредили целую роту противника.

Боец пострадал, обморозил ноги и пережил прямые удары противника, но не запаниковал и не отчаялся. В период одиночной защиты блиндажа он наблюдал, как дрон с припасами подавили украинские боевики. Несмотря на риск, Абдулаев пошел за беспилотником, чтобы тот не достался врагу. А затем преодолел десять километров и помог эвакуировать раненого сослуживца.

«Мы едем в Московскую область для продолжения лечения. Я чуть-чуть обморозил пальцы ног, лодыжки, и у меня псориаз появился. Быстро-быстро хочу восстановиться, вылечиться и вернуться в строй», — сказал военный.

По словам Абдулаева, страха перед ВСУ он не испытывал и без сомнений выполнял поставленные задачи. Как отметил боец, с такими командирами, как у него, ничто не может пойти против плана.

«Очень большое желание отомстить за ушедших моих братьев, которые со мной пошли. Мы вчетвером зашли, вышел я один живой», — сказал 5-tv.ru «Судья».

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