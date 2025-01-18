«Она тянется к нему, а он даже не смотрит»: Тарасов отказался от поцелуя с Костенко

Фото, видео: www.globallookpress.com/FC Lokomotiv; Instagram*/kostenko.94; 5-tv.ru

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Фанаты блогера пришли к выводу, что знаменитый муж к ней охладел.

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко — стремится показать свою семью в идеальном свете. Однако ее муж время от времени вносит в эту картину свои коррективы.

Недавно блогер решила в очередной раз продемонстрировать в Сети семейную идиллию. На видео она потянулась к Тарасову в машине, чтобы поцеловать его, но он не только не ответил на ее порыв, но даже не посмотрел в ее сторону.

Оказалось, что причиной этого было нежелание футболиста испачкаться губной помадой жены. К тому же он был за рулем, но не слишком сосредоточен на дороге, а скорее смотрел в экран телефона.

«Дай я тебя испачкаю помадой», — сказала Костенко.

«Нет, не надо», — ответил ей Тарасов.

Фанатам Костенко поведение ее супруга не понравилось. Свое мнение об их отношениях они стали оставлять в комментариях к посту.

«Она с таким щенячьим взглядом тянется к нему, а он даже не смотрит»;

«Он давно остыл к ней», — резюмировали они.

Хейтеры уже несколько лет «разводят» Тарасова с Костенко. Однако пара продолжает быть вместе, они воспитывают четверых детей и не обращают внимания на грязные слухи, которые о них распространяют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Костенко спровоцировала слухи о еще одной беременности.

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