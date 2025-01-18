Нигерия официально стала партнером БРИКС

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Стать частью объединения хотят все больше стран.

Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера, сообщили в МИД Бразилии.

«Нигерия официально становится партнером организации. Правительство Бразилии приветствует решение правительства Нигерии», — говорится в заявлении ведомства.

Таким образом, Нигерия становится девятой страной-партнером БРИКС вслед за Белоруссией, Боливией, Кубой, Казахстаном, Малайзией, Таиландом, Угандой и Узбекистаном.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. К 2025 году состав участников организации увеличился — в нее также входят ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

Ранее, писал 5-tv.ru, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что объединение БРИКС открыто для единомышленников, которые хотят к нему присоединиться.