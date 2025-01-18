Нигерия официально стала партнером БРИКС
Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov
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Стать частью объединения хотят все больше стран.
Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера, сообщили в МИД Бразилии.
«Нигерия официально становится партнером организации. Правительство Бразилии приветствует решение правительства Нигерии», — говорится в заявлении ведомства.
Таким образом, Нигерия становится девятой страной-партнером БРИКС вслед за Белоруссией, Боливией, Кубой, Казахстаном, Малайзией, Таиландом, Угандой и Узбекистаном.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. К 2025 году состав участников организации увеличился — в нее также входят ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.
Ранее, писал 5-tv.ru, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что объединение БРИКС открыто для единомышленников, которые хотят к нему присоединиться.