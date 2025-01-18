Мошенники заставили 92-летнего партизана ВОВ выбросить все сбережения в окно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Правоохранители ищут злоумышленников.

Выдавшие себя за мэра Москвы Сергея Собянина мошенники заставили 92-летнего полковника разведки в отставке, который во время Великой Отечественной войны воевал в партизанском отряде, выбросить деньги в окно. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По словам источника, неизвестный позвонил пенсионеру и, представившись мэром столицы, расспросил его об имеющихся у него деньгах.

Когда телефонный мошенник узнал, что у пенсионера есть сбережения в долларах США, то заявил, что нужно проверить их законность, и для этого деньги нужно передать доверенному лицу. Поддавшись на уговоры, пенсионер по указанию злоумышленников выбросил деньги в окно, которые подобрал «курьер».

Сумма пропавших денег составила более одного миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители ищут злоумышленников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники начали воровать криптовалюту с помощью Лягушонка Пепе.