Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Богородске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/СУ СК России по Нижегородской области/sledcom_nn; 5-tv.ru

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Инцидент произошел на улице Огарева в двухэтажном жилом доме.

Один человек погиб в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Богородске Нижегородской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Позднее в МЧС России подтвердили эту информацию. По данным ведомства, инцидент произошел на улице Огарева в двухэтажном жилом доме. В результате хлопка загорелась крыша и обрушилась межквартирная перегородка. Спасателям удалось оперативно справиться с пожаром, который охватил площадь в 250 квадратных метров.

Кроме того, сотрудники МЧС эвакуировали 16 человек, еще семерых удалось спасти. Согласно последним данным, один человек погиб и еще один пострадал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают экстренные службы и следователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что взрыв произошел на предприятии по добыче щебня в Томске.