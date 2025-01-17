«Арктический шторм»: инаугурация Трампа перенесена в ротонду Капитолия

Фото: Reuters/Brian Snyder

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В запланированный день в США ожидается аномально холодная погода.

Церемония вступления в должность избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, которая должна была состояться в понедельник, 20 января, была перенесена по его решению в ротонду Капитолия из-за неблагоприятных погодных условий.

«В Вашингтоне и округе Колумбия из-за ветра температура может опуститься до рекордно низких значений. На Америку надвигается арктический шторм. Не хочу, чтобы люди страдали», — написал Трамп в пятницу в своей социальной сети Truth Social.

Политик также сообщил, что торжественное парад пройдет в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне, куда он планирует прибыть позже в этот же день после принесения присяги. Там же будет организована трансляция церемонии.

Как сообщает газета The New York Times, последним президентом, который принимал присягу в помещении из-за непогоды, был Рональд Рейган в 1985 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп обсудил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торговли и ситуацию с видеосервисом TikTok.