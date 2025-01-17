Ячейка в лесу: как директор депозитария украл 170 миллионов рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Преступление очень быстро раскрыли, но пострадавшие могут больше не увидеть своих денег.

В Сочи у клиентов, потерявших миллионы в сейфовых ячейках, появилась надежда вернуть деньги. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался тот, кто должен был обеспечивать сохранность средств.

В руки правоохранителей попал директор депозитария. Он показал, где спрятал награбленное. Ущерб составил почти 170 миллионов рублей. Однако в тайнике не досчитались ста миллионов. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Ирина Сафонова.

Его депозитарная ячейка защищена густым лесом и глубиной прикопа. Яма в сырой земле бережно хранила больше 60 миллионов рублей. Ирония в том, что деньги туда вложил директор сочинского депозитария, откуда пропало почти 170 миллионов рублей.

Лопата не помогла Александру Лазареву сохранить сбережения, но, возможно, сумела зарыть улики. Где еще больше 100 миллионов исчезнувших рублей, пока неизвестно. А ведь в каждой своей рекламе подозреваемый повторял: надежнее хранилища, чем в его фирме, нет.

Самое главное преимущество, которое продвигало руководство этого депозитария, — исключительная безопасность. Самый центр большого Сочи, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, система двух ключей на ячейках.

Защита Лазарева, будто бы подтверждая, что деньги есть, просила суд о залоге, либо о домашнем аресте. Коттедж директора депозитария: крепкий забор, облицовка из камня и древесины, кругом зелень. Но мера пресечения оказалась другой, мужчину заключили под стражу.

Слишком много пострадавших, которые доверились обещаниям подозреваемого. Первую пропажу заметили после новогодних выходных, а дальше — сарафанное радио и чуть ли не штурм офиса. Люди до последнего надеялись, что в их ячейках не пусто.

«Мы ждем вердикта. Вот ключ. Что там будет, я не знаю. Ждем. Это будет сюрприз. Для меня очень много: больше четырех миллионов. Мы квартиру продали и положили на депозит», — рассказала одна из потерпевших.

В тот же день клиенты узнали, что тоже остались ни с чем.

«По факту три миллиона с лишним с ячейки исчезли. Супруга в слезах. Состояние это не описать, конечно», — говорит пострадавший Евгений Магницкий.

Депозитарный центр, который делит здание с рестораном, согласно информации на их сайте, специализируется на оформлении сделок с недвижимостью. Соответственно, и деньги большинства пострадавших были от продажи домов, квартир или земельных участков. Эксперты утверждают, что вернуть все деньги практически невозможно.

«Даже не все банки у нас в России могут себе это позволить. Поэтому оформляется обычный договор аренды. И депозитарий как ООО ответственности в случае хищения не несет», — объяснил аналитик банковской отрасли Антон Рогачевский.

Но самое главное, чтобы, помимо ответственности, возместили ущерб, считают пострадавшие. Слишком уж много в округе большого Сочи густых лесов, в земле которых деньги, судя по кадрам оперативной съемки, хранятся ничем не хуже, чем в охраняемых депозитарных ячейках.