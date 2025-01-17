Путин назвал недопустимой подмену Устава ООН «какими-то правилами»

Фото, видео: www.globallookpress.com/Evan Schneider; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава государства отметил, что нельзя использовать нормы международного права в корыстных интересах.

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости подмены Устава ООН «какими-то правилами, которых никто не видел». Об этом глава государства заявил, отвечая на вопрос обозревателя «Известий» Виктора Синеока.

Российский лидер акцентировал внимание на том, что только соблюдение Устава ООН способно сохранять баланс сил во время турбулентностей.

«Возврат к пониманию того, ради чего создавалась Организация Объединенных Наций и следование принципам, которые изложены в уставных документах — это самое главное», — сказал президент РФ.

Кроме того, есть страны, которые используют нормы международного права в корыстных интересах и поворачивают ситуацию в свою пользу. Подобные действия совершенно недопустимы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Израиль отказался от соглашения с ХАМАС. Прекращение огня должно было наступить 19 января.