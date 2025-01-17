Путин и Пезешкиан подписали договор о сотрудничестве России и Ирана

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Глава государства отметил полезность и содержательность переговоров с иранским лидером.

Президент России Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан в пятницу, 17 января, подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Этот договор знаменует собой переход двусторонних отношений на новый уровень. В нем определены правовые рамки, в которых будут развиваться отношения двух стран в долгосрочной перспективе.

«Наша страна придает первостепенное значение дальнейшему укреплению дружеских и добрососедских российско-иранских отношений», — добавил Путин.

Владимир Путин назвал этот договор «прорывным», а задачи, поставленные в нем, — «амбициозными», направленными на развитие сотрудничества.

Президент отметил, что переговоры с Пезешкианом были содержательными и полезными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о встрече Владимира Путина и президента Ирана.