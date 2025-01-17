«Поддерживает правых экстремистов»: Шольц назвал неприемлемыми заявления Маска

Фото, видео: www.globallookpress.com/Allison Robbert - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Американский миллиардер «препятствует демократическому развитию Европы», считает немецкий канцлер.

Поддержка «миллиардером из другой страны» Илоном Маском европейских правых политических партий недопустима. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, назвав тех, кого поддерживает Маск, «правыми экстремистами».

«Он (Маск — Прим. ред.) поддерживает правых экстремистов повсюду — в Европе, Великобритании, ФРГ и многих других странах. И это полностью неприемлемо, так как это препятствует демократическому развитию Европы и угрожает нашей общности», — сказал политик.

По словам Шольца, поддержка Маском правых неприемлема вне зависимости от того, делает он это из личных убеждений или из бизнес-интересов.

До этого канцлер Германии заявлял, что нельзя позволять «владельцам социальных сетей» решать за немцев, имея в виду Маска.

В свою очередь бундестаг заподозрил предпринимателя в противозаконном влиянии на выборы в парламент ФРГ после того, как он провел разговор с кандидатом в канцлеры от «Альтернативы для Германии» Алисой Вайдель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маск раскритиковал политику ФРГ и высказался в поддержку партии «Альтернатива для Германии», назвав ее «последней искрой надежды» для страны и призвав немцев голосовать за нее.