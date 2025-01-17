Коуч-психолог из Москвы покончила с собой из-за стресса

Фото: 5-tv.ru

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Женщина проводила тренинги по стрессоустойчивости, но сама состояла на учете у психиатра.

Психолога и эксперта по быстрому снятию стресса нашли мертвой в Москве. По информации 5-tv.ru, тело 52-летней женщины обнаружили 16 января в квартире на 3-й Рыбинской улице. Предварительно, она покончила с собой из-за стресса.

В соцсетях женщина позиционировала себя в качестве специалиста по повышению психологической устойчивости и проводила соответствующие тренинги. При этом она сама состояла на учете у психиатра.

По факту случившегося проводится проверка.

Известный американский режиссер, сценарист и продюсер Джефф Баэна ранее в январе покончил с собой на 48-м году жизни. Тело голливудской знаменитости нашел в его доме помощник. Причины суицида успешного кинодеятеля неизвестны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы пытается выяснить, почему после покупки нескольких квартир в Москве баскетболист покончил с собой без гроша в кармане в дешевой гостинице.