Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Украинское командование бросило погибать на позициях наемников.

Российские военные взяли в плен украинских боевиков при освобождении населенных пунктов Леонидово и Александрия в Курской области. Кадры штурма опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовало Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что штурмовые группы российских десантников, используя стрелковое вооружение, выбили из жилой застройки противника, который бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков при этом сложила оружие и сдалась в плен.

Уточняется, что российские военные вскрыли в ходе разведки опорные пункты и огневые позиции ВСУ в Леонидово и Александрии. После этого артиллерией и беспилотниками были уничтожены техника, пункты управления и боевые позиции противника. Заключительным этапом стал штурм укреплений боевиков при поддержке дронов, которые предупреждали о вновь вскрытых позициях ВСУ и минировании путей.

«Освободили два населенных пункта важнейших. Штурм проходил спланировано. Бросили наемников ВСУ, оставили их там погибать, мы их вывели и передали соответствующим спецслужбам», — рассказал командир десантно-штурмового батальона с позывным «Мастер».

По его словам, противник оставил после себя «кучу боеприпасов», минометы, артиллерию и различную технику, включая иностранные бронетранспортеры и боевые машины пехоты Bradley, Marder и M113.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные сообщают о дефиците западной техники у ВСУ.