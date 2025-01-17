Ретроградный Уран, Юпитер и Марс: какие знаки зодиака пострадают в январе 2025

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В этот период звезды советуют не планировать ничего нового.

В ретроградном положении в январе 2025 года оказались сразу три планеты: Уран, Юпитер и Марс. О том, как это отразится на людях, и кто из знаков зодиака окажется под ударом — рассказал астролог Борис Зак в беседе с агентством URA.RU.

Ретроградный Уран

Эксперт уверен, что ретроградное положение Урана приносит неожиданные изменения в жизнь человека до 30 января. И некоторые из них будут восприниматься негативно.

«Многие могут обратить внимание на то, что дела пошли наперекосяк, что-то резко изменилось. Однако эти изменения идут на пользу, так как расчищают дорогу новым проектам. В итоге эти изменения в скором времени через пару месяцев принесут гораздо больше пользы», — объяснил Зак.

Астролог не советует до 30 января начинать что-то новое, если это дело не было начато до воздействия планеты. Следует взять паузу, чтобы проанализировать свои дела. Также следует быть аккуратнее с тратами. Если есть возможность, то лучше не влезать в долги.

Борис Зак, отметил, что особое воздействие ретроградное положение Урана повлияет на Водолеев, Близнецов, Весов и Рыб.

Ретроградный Юпитер

Юпитер считается планетой личностного роста, удачи и амбиций. Поэтому до 4 февраля рекомендуется меньше просчитывать шаги и не особо рассчитывать на благосклонность фортуны.

«Не стоит ждать, что проекты, дела, которыми вы занимаетесь в период ретроградного Юпитера, резко выстрелят или масштабируются. Поэтому новые задумки лучше отложить и продолжить их реализацию после 4 февраля», — рассказал астролог.

В этот период не стоит выезжать за границу или уезжать далеко из дома. Лучше уделить внимание личным делам и семье.

Больше всего ощутят эти изменения Стрельцы и Рыбы. Близнецы и Девы также находятся в зоне риска.

Ретроградный Марс

Ретроградное движение Марса повышает уровень агрессии до 24 февраля. Люди будут проявлять злость без повода.

Также снижается количество энергии. Поэтому астролог советует на это время отказаться от запусков новых проектов. В частности, долгосрочных. К примеру, если человек не начал до этого искать работу, то сейчас определенно не время. Поскольку может не хватить сил на то, чтобы довести все до логического конца.

«Важно отметить, что в период ретроградного Марса повышается вероятность допустить критические ошибки в делах. И особенность этого периода в том, что эти ошибки дадут знать о себе не скоро — через год, два. Но это будут критичные ошибки, которые негативно повлияют на дела, начатые в этот период. Поэтому лучше не начинать новых дел, больше анализировать», — отметил Борис Зак.

Несмотря на это, можно решить задачи, не требующие длительного времени. Это касается купли-продажи и организации краткосрочных мероприятий.

Сильнее всего ощутят на себе действие ретрограда Скорпионы, Раки и Рыбы.

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