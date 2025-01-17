Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/ТАСС

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Репутация миротворца избранного президента США дала трещину.

В команде Трампа, который позиционирует себя миротворцем и обещает прекратить боевые действия на Украине, неожиданно заговорили о призыве в Вооруженные силы Украины (ВСУ) 18-летних украинцев. То есть, по сути, начали вторить риторике уходящей администрации США, которую Трамп нещадно критикует и даже обвиняет в развязывании конфликта.

С призывом «стабилизировать линию фронта» и «генерировать сотни тысяч новых солдат» выступил конгрессмен Майкл Уолтц, которого избранный американский президент собирается назначить на пост советника по национальной безопасности. Почему он озвучивает заявления, противоречащие обещаниям самого Трампа, разбиралось EADaily.

Издание указывает на то, что ранее будущий советник Трампа по нацбезопасности сделал карьеру в американской армии и Пентагоне, а в конгрессе лоббировал проекты для военно-промышленного комплекса, в числе которых строительство инфраструктуры для истребителей F-35, а также военно-учебного центра и стрельбища для многофункциональных автоматов в Старке.

То есть очевидно, что Уолтц — типичный американский «ястреб» независимо от политического окраса. Кроме того, для понимания его логики можно сравнить возраст призыва в ВСУ и в армии США и других стран Запада.

К примеру, в U.S. Army минимальный возраст для призыва составляет 17 лет, в армии Великобритании — 16 лет. Контракт с немецким бундесвером можно подписывать после 17 лет. Минимальный возраст для службы в армии Франции — 17 лет, во французский Иностранный легион принимают с 17,5 лет.

Беря это во внимание, становится понятным, почему Уолтц и многие другие на Западе недоумевают сопротивлению Киева снижению возрастного порога призыва.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве подписан новый закон — о постановке на воинский учет 17-летних подростков. Согласно документу, юноши обязаны передать сведения о себе через электронный кабинет призывника или лично явиться в военкомат. За неисполнение полагается штраф до 25, 5 тысячи гривен — около 60 тысяч рублей.

Снизить возраст мобилизации от Киева требуют США и другие западные союзники. Кстати, достать больше живой силы призывают Украину и в администрации избранного президента США. Как заявил будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц — республиканец настаивает на снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет. В этом вопросе, администрация Трампа похоже пойдет по стопам демократов, считая, что острая нехватка солдат не позволяет стабилизировать фронт.