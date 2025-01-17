«Будет шантажировать»: власти Калифорнии готовятся к борьбе с Трампом

Фото: www.globallookpress.com/Michael Nigro

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Похоже, местных политиков больше заботит избранный президент, чем пожары.

Калифорнийские власти считают, что избранный президент США Дональд Трамп начнет шантажировать их гуманитарной помощью. Об этом пишет EADaily со ссылкой на политолога Малека Дудакова.

«Теперь власти Калифорнии опасаются, что Трамп будет их шантажировать приостановкой траншей с гумпомощью и взамен потребует подстроиться под повестку республиканцев — с отказом от зеленого курса, расово-гендерной повестки и защиты нелегалов от депортации», — говорит политолог.

Более того, они хотят вести настоящую борьбу с Трампом и выделили на это дело уже 50 миллионов долларов, говорит Дудаков. Судя по всему, это волнует демократический штат больше, чем сами пожары.

Пока американские власти выделяют всего лишь пять миллионов долларов на программу помощи пострадавшим от пожаров в Калифорнии и думают, как бы избавиться от Трампа, президент США Джо Байден с легкой руки отдает миллиарды Украине.

Стоит отметить, что во многих местах пожары до сих пор не были потушены, а общий ущерб на данный момент уже достигает 300 миллиардов долларов.

Хоть демократы и привыкли, что им всегда оказывают финансовую помощь, то теперь времена изменились, и республиканцы вряд ли будут спешить оказывать помощь демократическим штатам в полном объеме, и это лишь усиливает раскол внутри страны.

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