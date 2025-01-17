«Интенсивная подготовка»: когда откачают мазут с танкера «Волгонефть-239»

Мазут с танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января 2025 года

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Работы по очистке Черного моря ведутся без остановки.

Состоялось заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Во время собрания вице-премьер правительства Виталий Савельев и министр транспорта РФ Роман Старовойт рассказали, как проходят работы.

«Сегодня проводятся работы, идет интенсивная подготовка к обеспечению ликвидации утечки мазута с кормы 239-го танкера», — ответил Савельев.

По словам Старовойта, работы по ликвидации последствий кораблекрушения ведутся без остановки, включая праздничные и выходные дни. Была проведена установка защитного ограждения возле «Волгонефть-239». Таким, образом, удалось устранить возможность утечки мазута в Черное море.

Уже 20 января планируется произвести откачку топлива в «безопасном для экологии режиме».

«По нашим планам полностью работы по откачке мазута с кормы 239-го танкера, а также в образовавшейся бухте, в защищенном варианте, закончатся до конца января 2025 года», — сказал Старовойт.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря 2024 года. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Позднее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что в акваторию Черного моря после крушения танкеров попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. По словам специалистов, эта цифра значительно меньше первоначальной оценки ЧП.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что избавляться от мазута в Черном море будут при помощи бактерий.