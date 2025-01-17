Президент Ирана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Масуд Пезешкиан почтил память погибших в Великой Отечественной войне.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровскому саду Москвы, почтив память погибших в Великой Отечественной войне.

После смены караула у братской могилы делегация Ирана выдвинулась к месту памяти и скорби. Президент шел во главе процессии, перед ним военные Кремля несли венок. Уже после возложения Пезешкиан подошел к цветам. Он поправил ленту на венке и поклонился, отдав дань уважения героическому подвигу советских солдат.

Прежде стало известно, что Масуд Пезешкиан прибыл в Москву для того, чтобы официально встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Иранского лидера в аэропорту «Внуково-2» встретила российская делегация.

Президенты двух стран, по информации пресс-службы Кремля, собираются заключить соглашение о стратегическом сотрудничестве России и Ирана.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Иране впервые поднялся в небо самолет без мужчин на борту. Лайнер приземлился в аэропорту Мешхеда. Это второй по величине город в стране. Управляла им первая женщина-пилот в Иране.