Некомпетентность или воля случая: почему женщина скончалась во время липосакции

У косметологической клиники, где умерла пациентка, не было лицензии

Фото, видео: 5-tv.ru

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У клиники была лицензия, но на предоставление парикмахерских услуг.

Быстро вернуть молодость и красоту за одну операцию решила москвичка. Однако погоня за идеальным телом обернулась трагедией. Пациентка одной из косметологических клиник умерла прямо во время липосакции.

Халатность врачей или роковое стечение обстоятельств? Что пошло не так? Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Мгновенное восстановление, отсутствие разрезов, гематом и синяков в 90% случаев, а также легкость проводимой операции. Так должна была пройти операция Марины. 40-летняя учительница из Москвы хотела подтянуть живот.

«Нас четыре подруги. Мы хотели все вместе, но у нас просто не получалось по времени, все работали», — рассказала Юлия Камбарова, подруга погибшей.

Что могло пойти не так в, казалось бы, в простой процедуре сейчас разбираются врачи и следователи. После нескольких проколов женщине стало плохо: появилась сыпь, затем эпилептический приступ и остановка сердца. Спасти пациентку не удалось.

«Мы не поверили сначала, но потом эта информация подтвердилась, из Следственного комитета уже оповестили», — добавила Камбарова.

Клиника сейчас опечатана. Все документы изъяты. В том числе и опросный лист, где пациент указывает наличие аллергии и противопоказаний. Сейчас проверяют и достоверность этой информации.

«От пяти до пятнадцати процентов случаев при введении местных анестетиков в любое место, в любое время, у любого пациента, даже без аллегроанамнеза может развиться аллергия, анафилактические реакции», — рассказал анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Сергей Хачатрян.

По словам косметологов, многие нити для лифтинга рассасываются через год-полтора. Процедура, практически, безболезненная и считается малоинвазивным вмешательством. Марине такие и должны были ввести.

«Если врач грамотный, он всегда попадет в нужную точку проведения нитей, даже кровь не выступает после прокола, обычного прокола полиоксидановой нитью. Они тонюсенькие очень, поэтому не травматичны», — отмечает врач дерматовенеролог, косметолог Екатерина Орлова.

Но это если соблюдены все основные требования. По нормам Роспотребнадзора и Росздравнадзора косметологические кабинеты должны быть стерильны. У препаратов обязательно имеется сертификат качества. Расходные инструменты обработаны и упакованы в специальные крафт-пакеты. Ну и конечно, аптечка для оказания первой медицинской помощи.

«В каждой уважающей себя лицензированной клинике обязана быть аптечка для оказания помощи при любом случае. Самой важной и самой главной является аптечка анафилактического шока, которая содержит в себе максимально все препараты», — заявила руководитель клиники медицинской косметологии Инна Титомир.

Получить лицензию на оказание медицинских услуг непросто. У салона, где клиентка умерла разрешение было. Правда, на оказание парикмахерских услуг.

«Скорее всего, руководство клиники до конца не осознает всю серьезность данных процедур. Регулярно проводятся проверки на момент получения лицензии. Проверяются необходимые документы. Я подчеркиваю, документы. А документы — это еще не гарантия хорошей квалификации», — отметил председатель совета общественной организации «Общество защиты пациентов» Андрей Хромов.

По словам врачей, спасти пациента от анафилактического шока можно. Но в косметологических клиниках чаще всего нет штатной скорой или реаниматологов. По закону, реанимационный блок с койками и квалифицированным персоналом должен быть только у клиник, где делают пластику.

«Я думаю, что лицензию нельзя давать без этого. Клинике, где нет реанимации и соответствующих специалистов, нельзя вот это делать. Здесь надо на законодательном уровне уже дать заниматься в таких местах, где могут людям реально помочь», — подчеркнул пластический хирург, доктор медицинских наук Тигран Алексанян.

Некоторые врачи настаивают уже и на предварительном обследовании. Для процедур, сложнее массажа, необходима проверка здоровья как в государственных больницах при госпитализации.