Серый паспорт: в Эстонии хотят лишить гражданства русскоговорящее население
В Эстонии хотят лишить гражданства русскоговорящее население
Фото, видео: www.globallookpress.com/Jens Kalaene; 5-tv.ru
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Людям предлагают выучить язык или уехать из страны.
В Эстонии решили избавиться от всех неграждан за десять лет. Срочно переучить всех, кто не знает эстонский язык, призвала министр образования страны Кристина Каллас.
Сейчас в стране 60 тысяч русских, которые не получили гражданство. Они не смогли сдать тест на знание эстонского языка, и в результате оказались урезаны в правах.
Им выдают паспорта серого цвета. По словам министра, в это число входят и молодые люди, которым власти предлагают либо выучить язык, либо уехать из страны.
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