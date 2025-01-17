Серый паспорт: в Эстонии хотят лишить гражданства русскоговорящее население

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jens Kalaene; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Людям предлагают выучить язык или уехать из страны.

В Эстонии решили избавиться от всех неграждан за десять лет. Срочно переучить всех, кто не знает эстонский язык, призвала министр образования страны Кристина Каллас.

Сейчас в стране 60 тысяч русских, которые не получили гражданство. Они не смогли сдать тест на знание эстонского языка, и в результате оказались урезаны в правах.

Им выдают паспорта серого цвета. По словам министра, в это число входят и молодые люди, которым власти предлагают либо выучить язык, либо уехать из страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что голодающая Литва отдала миллиард евро Украине.