«Не является оздоровительной процедурой»: можно ли детям купаться в проруби

Фото: 5-tv.ru

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Хотя окунаться в ледяную воду на Крещение стало традицией, стоит подходить к этому занятию с осторожностью, чтобы не навредить здоровью.

Детям можно окунаться в прорубь на Крещение, если они предварительно закалялись. Об этом рассказала врач-педиатр, заведующая приемным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России Надежда Попова в беседе с изданием Газета.ру.

Эксперт отметила, что купание в проруби — это экзогенный стресс для организма. Если человек не подготовлен и никогда до этого не окунался в ледяную воду, то есть риск получить тяжелое переохлаждение или потерять сознание.

«Разовое купание в проруби для организма, не привыкшего к низким температурам, не является оздоровительной процедурой, поэтому важно учитывать существующие состояния и заболевания, при которых такое погружение может быть опасным», — отметила Попова.

Для детей купание в ледяной воде может представлять большую опасность из-за особенностей физиологии. Поэтому педиатр советует обязательно несколько лет закаливать ребенка, прежде чем приступить к купанию в проруби. И конечно, необходимо проконсультироваться со специалистом.

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