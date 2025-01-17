«Однажды чуть не умерла»: Дана Борисова рассказала об отношениях с дочерью

Дана Борисова сообщила, что ее дочь намеренно резала себе кожу

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Девочка отличается непростым характером.

Российская телеведущая Дана Борисова поделилась, как она улучшала свои отношения с дочерью Полиной. У девушки сложный характер, поэтому доверие было построить не легко, однако ведущей это удалось. Пройдя через множество публичных ссор и недопонимании, мама и дочка восстановили общение. Об этом Борисова рассказала Общественной службе новостей.

За прошедшие годы ведущая сильно беспокоилась о будущем Полины. Теледива переживала о том, что дочь примет решение прервать свою жизнь. Знаменитость говорит, что скандалы между ними вызывали частые провокации и манипуляции со стороны девушки.

«Обещала покончить с собой», — призналась звезда, говоря о состоянии дочки.

Борисова уверена, что у ее чада наблюдались серьезные проблемы с психическим здоровьем.

«Чуть не отъехала мозгами», — эмоционально добавляет телеведущая.

По мнению Борисовой, ментальное состояние Полины ухудшилось после ее возвращения в Москву из Лондона до начала закрытия границ в период ковида. Девушка хотела вернуться в школу в Великобритании, но это было невозможно, поскольку выезд из России запретили. Посещать государственную школу она отказывалась.

«Поля вернулась и начались просто адские дни. Я натерпелась от нее», — говорит звезда.

Тяжелый настрой ребенка теледивы к жизни один раз едва не обернулся трагедией, признается Дана. Она сокрушается намеренным стремлением девушки нанести себе вред, занимаясь селфхармом. Это проявлялось в намеренно сделанных порезах на коже.

«Моя Поля тоже от этого страдала и однажды чуть не умерла», — Борисова.

Ведущая упомянула, что проблемному ребенку оказали помощь квалифицированные психологи.

В настоящее время дочка теледивы встречается с ней дважды в год по праздникам, а учится — в Южной Корее.

«У дочки огромная любовь к азиатской культуре, она нашла себе там кавалера. Видимся редко, зато успеваем соскучиться…» — заключает Дана.

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