Жителя Севастополя арестовали по обвинению в госизмене

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Россиянин собирал данные об объектах ПВО для военной разведки Украины.

Жителя Севастополя задержали по подозрению в совершении государственной измены. Россиянин собирал данные об объектах противовоздушной обороны и Черноморского флота по заданию ГУР Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Житель Севастополя инициативно вступил в чат- контакт иностранного мессенджера Telegram, координируемый Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности», — уточнили в ведомстве.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена», он заключен под стражу. Россиянину грозит лишение свободы от 12 до 20 лет или пожизненное заключение. Следствие продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мещанский суд Москвы арестовал двоих подозреваемых в государственной измене. По информации в картотеке, 26 ноября, согласно требованию следствия, фигурантам Омельченко и Некрасову была назначена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Наказание за государственную измену предусмотрено статьей 275 Уголовного кодекса (УК) РФ. В соответствии с законодательством обвиняемому грозит тюремный срок — вплоть до пожизненного. Рассмотрение этого дела, как в любых подобных случаях, ведется в закрытом режиме.