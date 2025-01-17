Германия потеряет около €1 миллиарда из-за вспышки ящура
Фото, видео: 5-tv.ru
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Заболевание охватило окрестности Берлина и поразило несколько свиноферм.
Германия потеряет миллиард евро. Все дело во вспышке ящура, которая впервые за почти 40 лет охватила окрестности Берлина и поразила свинофермы.
По данным Bloomberg, это новый удар для немецкой сельскохозяйственной отрасли, которая в последние годы уже пострадала от африканской чумы среди свиней и роста цен на энергоносители. В Ассоциации мясной промышленности заявили, что последствия вируса коснутся и самих немецких потребителей.
«В результате мы больше не можем обеспечивать себя свининой. Потому что в Германии едят свинину не целиком, а в первую очередь мелкие части, такие как филе или отбивные», — отметил член правления Ассоциации мясной промышленности Гереон Шульце Альтхофф.
Все дело в том, что именно филе и отбивные Германия не продает за границу, а оставляет себе. Поэтому, если запретить экспорт, за счет внутреннего рынка улучшить ситуацию не получится.
На данный момент десять стран уже ввели ограничения на импорт мяса из Германии — среди них Россия, Великобритания и Южная Корея.
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